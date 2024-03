Apple zřejmě vyvíjí iPhone s displejem po bocích!

Klepe další revoluce na dveře? Podle čerstvě odhaleného patentu Applu je to docela dobře možné. Kalifornský gigant si totiž nedávno zaregistroval u příslušných úřadů patenty točící se kolem protažení displeje ze přední strany telefonu až na jeho boky. Displej po bocích by pak nevyužíval jen coby větší zobrazovací plochu pro obsah, ale taktéž pro virtuální ovládací prvky a tak podobně.

Ačkoliv je patentová přihláška jako již tradičně plná dost abstraktních pojmů, myšlenek a výrazů, ve své podstatě je celý nápad poměrně jednoduchý. Zatímco na klasickém předním displeji by Apple i nadále zobrazoval hlavní obsah ve formě rozhraní iOS, aplikací a tak podobně, po bocích by na sekundárních displejích zpřístupňoval nejrůznější ovládací prvky, ukazatele a tak podobně. Uživatel by tedy mohl nerušeně sledovat hlavní obrazovku a děj na ní regulovat pomocí bočních ovládacích prvků, potažmo skrze boční displej zjišťovat například to, jaká skladba následuje v daném playlistu a tak podobně. Boční displej by tedy přinesl jakési zjednodušení a zároveň rozšíření ovládání iPhonu, přičemž dost možná by celkově změnil styl jeho ovládání. Mnoho věcí, které jsme v současnosti zvyklí provádět na displeji, by se totiž přesunulo jinam. Ale kdo ví, třeba zůstane jen u nápadu.