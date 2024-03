Předplatné jako zlatý důl pro vývojáře aplikací? Omyl! Jen hrstka dokáže zajímavě vydělat

Zatímco ještě třeba před 7 lety byly mobilní aplikace na bázi předplatného v plenkách, v současnosti na ně v App Store a Google Play narazíme prakticky na každém rohu. Leckdo by si proto mohl myslet, že se jedná o zlatý důl pro každého vývojáře a že jejich uvedení je tedy do jisté míry i zárukou pravidelného vysokého přijmu. Průzkum společnosti RevenueCat však nyní odhalil pravý opak.

Průzkum zahrnoval více než 30 000 aplikací, které si dohromady předplácí 290 milionů předplatitelů (přičemž jeden předplatitel může samozřejmě předplácet více aplikací). Vyplynulo z něj například to, že průměrná cena měsíčního předplatného za jednu aplikaci je 10 dolarů. Co je však daleko zajímavější, je to, že pouze 17,2 % předplatných aplikací dokáže svým tvůrcům vydělat měsíčně přes 1 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 23 000 Kč. Více než 80 % předplatných aplikací tedy generuje méně než 23 000 Kč měsíčně a je tedy jasné, že je za zlatý důl označit nelze.

Poměrně zajímavé je nicméně to, že když už se aplikace dostane do 17,2% „smetánky“ ziskových aplikací, je u ní velmi pravděpodobné, že „jen“ na 1000 dolarech nezůstane. Asi 59 % z těchto aplikací totiž zvládá vygenerovat 2 500 dolarů měsíčně, přičemž z těchto aplikací zase zvládá vygenerovat hned 60 % kolem 5000 dolarů. Zde však růst víceméně končí. Z aplikací, které zvládají měsíčně vygenerovat na předplatném 5000 dolarů, je totiž pouze 3,5 % těch, které jsou schopny vygenerovat až 10 000 dolarů. Je tedy krásně vidět, že pokud se vývojáři aplikace na bázi předplatného jeho výtvor „uchytí“, jeho růst na zajímavé peníze je vcelku pravděpodobný, avšak vyškrábat se až na pomyslný vrchol dá pořádně zabrat.