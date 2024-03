iPhone 15 vám už Apple nesestaví v Číně

Stěhování Applu z Číny do jiných zemí pomalu, ale jistě pokračuje. Poté, co se v předešlých měsících vyrojily spousty zpráv o tom, že Apple přesouvá mimo Čínu výrobu AirPods, iPadů a řady dalších produktů, se totiž nyní ukázalo, že se mu podařila spustit mimo tuto zemi i výroba iPhonů 15.

Zatímco doposud byly všechny iPhony 15 vyráběny v Číně, brazilský portál MacMagazine nyní informoval o tom, že Apple přesunul kompletně výrobu 6,1“ iPhonů 15 právě do Brazílie a že jakmile dojdou skladové zásoby modelů vyrobených v Číně, dostanou se do oběhu brazilské modely. Řada 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max nicméně stále vzniká v Číně a zda Apple plánuje její přesun mimo tuto zemi není zcela jasné, byť minimálně model 15 Plus by dával vzhledem k přesunu jeho menšího bratříčka smysl.

Ačkoliv se jedná o poměrně zajímavou zprávu, jedním dechem se sluší dodat, že na koncové zákazníky toto stěhování nebude mít sebemenší vliv. To proto, že standardy kvality Applu jsou nastaveny natolik vysoko, že jakékoliv stěhování výroby či podobné věci nemohou kvalitu produktu ovlivnit. V opačném případě by totiž Apple tvrdě zakročil a přenastavil celý výrobní systém tak, aby vše opět šlapalo přesně dle požadavků.