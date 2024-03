Bývalý šéf Oculusu prozradil, co si myslí o Apple Vision Pro

Apple Vision Pro lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejzajímavějších technologických kousků posledních měsíců, ne-li let. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se do jeho hodnocení pouští čím dál tím více lidí včetně těch, kteří mají právě na téma AR/VR headsetů rozhodně co říci. Jedním z nich je i Hugo Barra, bývalý viceprezident Androidu a šéf headsetů Oculus, které pod svá křídla získala Meta.

Barra dohlížel na Ocuus do roku 2017, kdy jej koupil právě Facebook, přičemž za jeho éry vydala společnost hned několik zajímavých headsetů. Díky tomu tak má jeho pohled na Vision Pro bezesporu solidní váhu. A co si o něm tedy Hugo myslí? Především to, že jej Apple záměrně předimenzoval, aby headset uspěl i v těch nejnáročnějších testech. Vision Pro dle něj obsahuje například zbytečně moc kamer a senzorů, které tak zčásti fungují jen jako kontrolní a nikoliv vyloženě jako nepostradatelní pro fungování headsetu. Toto předimenzování však bohužel vedlo logicky k určitým negativům zejména ve formě vyšší hmotnosti, kvůli které je dle Barry pro většinu lidí obtížné používat headset déle než 45 minut v kuse, aniž by se u nich nedostavil pocit nepohodlí.

Celkově vnímá Barra Vision Pro stále primárně jako devkit, který je určen zejména pro technologické nadšence, kteří si chtějí vyzkoušet už nyní to, co by mohlo být v budoucnu standardem. Hlavní cílovou skupinou jsou však dle něj vývojáři, kteří díky Vision Pro snadno proniknou do světa headsetů, naučí se v něm pracovat a díky tomu přichystají softwarovou půdu pro příchod dalších generací AR/VR headsetu od Applu. Dalším zajímavým postřehem Barry je pak to, že zejména při pohybu je obraz ve Vision Pro rozmazáván záměrně a to kvůli skrytí artefaktů pixelace.

„Jeden z našich největších problémů v týmu Oculus VR od samého začátku – zejména při snaze přesvědčit recenzenty – vždy souvisel s nedostatečně přesvědčivými displeji. Každá náhlavní souprava Oculus, která kdy byla dodána (včetně nejnovějšího Questu 3), trpěla problémy s rozlišením/pixelací, které se pohybovaly od „hrozné“ po „dost špatné“. Jako bychom žili ve světě VR-ekvivalentu počítačových monitorů VGA,“ řekl konkrétně na konto rozmazávání a pokračoval: „Vzhledem ke své velké váze Vision Pro nevyhnutelně přistál na světě jako vysoce kvalitní „devkit“, který má svým kouzlem zaujmout zvědavost, srdce a mysl všech (zejména prostřednictvím hlasů nadšených technologických influencerů) a zároveň se realisticky zaměřuje na vývojáře jako své primární publikum. Jinými slovy, Vision Pro je devkit, který pomáhá připravit svět na přijetí mainstreamovější náhlavní soupravy Apple VR, která by mohla mít produktovou způsobilost na trhu za 1. nebo 2. generace.“

Vision Pro tedy od bývalého šéfa Oculusu kritiku v žádném případě nesklidil, nebyl však ani vyloženě pochválen. Jeho slova jsou totiž ve výsledku docela vlažná a jen těžko z nich proto soudit, jak přesně headset vnímá – tedy krom toho, že jej bere jakožto vstupenku do světa AR/VR a headsetů. Je ale určitě zajímavé slyšet, jak novinku bere člověk „z oboru“