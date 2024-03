Safari možná není tak oblíbené, jak si Apple myslel. Změna z iOS 17.4 je toho důkazem

Jednou z nejvýraznějších novinek nedávno vydaného iOS 17.4 na území Evropské unie je bezesporu nové vyskakovací okno, které uživateli po prvním zapnutí telefonu či po jeho aktualizaci nabídne jednoduchou možnost vybrat si výchozí prohlížeč. To sice šlo i před iOS 17.4, avšak nynější řešení v iOS 17.4 je daleko jednodušší a zvládnou jej tedy využít i ti uživatelé, kteří se jinak v nastavení jejich iPhonu příliš nevyznají. Tato zajímavá novinka, kterou musel Apple nasadit kvůli novému zákonu o digitálních trzích na území EU, však ve výsledku odhaluje třeba i to, že Safari zřejmě nebylo tak oblíbené, jak si možná leckdo včetně Applu myslel.

Skvělým příkladem jsou třeba statistiky zveřejněné vývojáři stojícími za prohlížečem Brave, který Apple nabízí coby jeden z možných výchozích prohlížečů v iOS 17.4. Statistika, kterou jeho tvůrci zveřejnili, na oficiálním účtu na X, ukazuje, že zatímco před vydáním iOS 17.4 se denní počty stažení tohoto prohlížeče pohybovaly kolem 7 až 8 000, nyní po zviditelnění prohlížeče skrze jednoduchou možnost jeho nastavení coby výchozího prohlížeč denně stahuje přes 11 000 jablíčkářů, přičemž je víceméně jasné, že jej valná většina taktéž nastavuje rovnou coby výchozí.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?

Because it's a powerful way to block competitors.

Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi

— Brave Software (@brave) March 12, 2024