„Promýšlíme každičký detail,“ říká v rozhovoru pro LsA šéf produktového managementu Belkin

Od skromných začátků v garáži v jižní Kalifornii v roce 1983 se společnost Belkin stala globální technologickou společností. A jelikož můžete její produkty zakoupit i přímo od Applu v Apple Storech, potažmo ve spoustě dalších obchodů v čele s iStores.cz, rozhodli jsme se tohoto výrobce příslušenství oslovit s prosbou o rozhovor, kterou k naší radosti přijal. Popovídali jsme si konkrétně s Markem Robinsonem, Head of Product Management EMEA ve společnosti Belkin a to o celé řadě témat v čele s hodnotami Belkinu, jeho cílové skupině, ale třeba i o přijetí USB-C u většího množství produktů a tak podobně.

Představíte nám ve stručnosti společnost Belkin?

Společnost Belkin je kalifornský lídr v oblasti příslušenství, který již 40 let dodává oceňované produkty pro napájení, ochranu, produktivitu, konektivitu a audio. Produkty se značkou Belkin, jsou navrhovány a jejich řešení je vytvářeno v jižní Kalifornii. Prodávají se ve více než 100 zemích po celém světě. Belkin si zachovává své stálé zaměření na výzkum a vývoj, komunitu, vzdělávání, udržitelnost a především na lidi, kterým slouží. Od skromných začátků v garáži v jižní Kalifornii v roce 1983 se společnost Belkin stala globální technologickou společností. Zůstáváme navždy inspirováni planetou, na které žijeme, a spojením mezi lidmi a technologiemi.

Jaké hodnoty lze najít v produktech Belkin?

Nasloucháme potřebám a přáním spotřebitelů a vytváříme promyšlené, elegantně navržené produkty, které bez problémů zapadají do jejich života. Společnost Belkin nevytváří produkty jen proto, aby vytvářela nové produkty, ale aby řešila problémy a pomáhala spotřebitelům zlepšovat jejich každodenní život. Belkin promýšlí každý detail: od celkové estetiky přes použité materiály až po dopad na životní prostředí, design, bezpečnost a kvalitu.

Od ostatních výrobců nás odlišují naše vlastní schopnosti. V nejmodernějších laboratorních prostorách v centrále společnostií v Kalifornii naše týmy designérů a konstruktérů vymýšlejí, vytvářejí prototypy a testují v reálném čase. Na trh pak Belkin uvede inovativní a důkladně otestované výrobky. Společnost Belkin investovala miliony dolarů do nových zařízení a nadále investuje do výzkumu a vývoje i do lidského kapitálu.

Ve společnosti Belkin chápeme, že skvělé nápady mohou přijít odkudkoli. To je velkou součástí naší kultury. Zaměstnanci společnosti Belkin mohou kdykoli a odkudkoli sdílet své nápady na produkty s inovačním týmem a všechny nápady jsou zvažovány. Tento program poskytuje širšímu týmu společnosti Belkin strukturované prostředí, ve kterém mohou své nápady vymýšlet, připravovat a prezentovat vedoucím pracovníkům a týmům designérů a inženýrů. V atmosféře spolupráce a podpory jsou členové týmu motivováni, aby prezentovali své nápady. Zvolený styl prezentace má zajistit, aby každý mohl přednést své nejlepší nápady bez časových omezení a zcela bez obav.

Základem každého výrobku Belkin je design inspirovaný lidmi, prvotřídní kvalita a certifikovaná bezpečnost. Slibem společnosti Belkin je překonávat průmyslové standardy kvality a bezpečnosti u každého svého výrobku. Vždy držíme slovo. Součástí našich procesů při navrhování a ověřování je rozsáhlé testování, které provádějí specializované týmy společnosti Belkin se sídlem v Los Angeles, Číně a na Tchaj-wanu. V sídle společnosti Belkin v Los Angeles se nacházejí nejmodernější vlastní zařízení a zdroje vybudované pro testování celého životního cyklu výrobku. Naše výrobky jsou také podporovány špičkovým záručním programem.

Na co se zaměřujete? Jaká je vaše cílová skupina?

Šíře výběru, kterou společnost Belkin nabízí, je jedinečná. Belkin nabízí mobilní napájení, ochranu displejů, KVM rozbočovače, audio produkty, produkty podporující konektivitu a další technologické produkty pro digitální svět. Každý, kdo potřebuje připojit svá zařízení s ohledem na dopad na životní prostředí, design, bezpečnost a kvalitu, najde u společnosti Belkin to, co potřebuje.

Usnadnilo vám zavedení standardu USB typu C práci?

Široké přijetí USB-C je vzrušující, protože vytváří nové způsoby připojení a doufejme, že lidé budou mít celkově jednodušší uživatelskou zkušenost. USB-C má fórum technologických společností, které spolupracují na standardech nyní již univerzálního rozhraní. Společnost Belkin byla součástí tohoto fóra a pomohla ho vytvořit. Propojení digitálního světa je součástí naší základní linie. Více než standard tato změna symbolizuje spojení lidí a bude se dále vyvíjet.

Chystáte nějaké nové produkty?

Určitě za zmínku stojí následující produkty. Na prvním místě je to stojan s automatickým sledováním snímaného objektu Belkin Auto Tracking Stand Pro s dokovací soupravou DockKit. Umělá inteligence v posledních několika letech pokročila a nyní začínáme vidět smysluplné aplikace, které mění každodenní interakce. Příkladem je nedávno uvedený stojánek Belkin Auto-Tracking Stand Pro se sadou DockKit. Stojánek Belkin Auto Tracking Stand Pro je vůbec prvním příslušenstvím, které spolupracuje se sadou DockKit. Tento produkt využívá technologii automatického sledování objektu, která vás sleduje na kameře, když se pohybujete po prostoru, a má možnost otáčení o 360 stupňů a naklápění o 90 stupňů. Je to ideální příslušenství pro pohlcující videohovory nebo nahrávání interaktivního obsahu, který zahrnuje hodně pohybu.

Dále třeba zmínit technologii Qi2, která byla uvedena na trh teprve před několika měsíci, se rychle ujala u výrobců OEM a výrobců příslušenství. Společnost Belkin patří mezi první vlnu výrobců příslušenství, kteří budou poskytovat plně certifikované nabíječky Qi2. Očekáváme, že tuto novou technologii rychle přijmou i spotřebitelé.

Již jsme mluvili o rozhraní USB-C. To bylo do nedávna nejrozšířenější v mobilním příslušenství, ale nyní je to mnohem širší kategorie, která se rozšiřuje do domácností, počítačů a dalších zařízení. Pokud jde o kabely, je USB-C zajímavé tím, že ne všechny kabely jsou vyrobeny stejně. Na trhu najdete mnoho provedení a velikostí a liší se v možnostech nabíjení a rychlosti přenosu dat. Nejnovější specifikace kabelu pro USB-C je 240 W. Kabel je určený pro Extended Power Range (EPR) a podporuje rychlé nabíjení až 240 W pro notebooky s větším displejem a náročným výkonem, jako jsou notebooky zaměřené na hry, intenzivní grafiku a tvorbu obsahu.

Další novinkou jsou nabíječky s technologií GaN, což je vlastně zkratka pro nitrid galia. Nabíječky GaN jsou účinnější při přenosu proudu a nevyžadují tolik komponent jako tradiční křemíkové nabíječky. Tento materiál je také schopen dlouhodobě vést vyšší napětí a méně energie se ztrácí teplem, což zajišťuje rychlejší nabíjení. To znamená, že můžeme vytvářet velmi výkonné produkty v menších baleních. Společnost Belkin nově využívá GaN ve svých dokovacích stanicích, aby poskytla kompaktnější stolní řešení, které odlehčí pracovnímu prostoru a zároveň optimalizuje produktivitu. Technologie GaN v kategorii dokovacích stanic je pokrokové řešení, které si získává velkou pozornost.

Co děláte pro životní prostředí a udržitelnost?

Udržitelnost je ve společnosti Belkin již dlouho standardem. Na základě posouzení životního cyklu učinila společnost Belkin záměrné a metodické rozhodnutí odebírat plastový odpad od spotřebitelů a znovu jej využívat k výrobě nových produktů, přičemž v nových i stávajících SKU přešla z primárního plastu na recyklované materiály (PCR) všude tam, kde to bylo možné. Týmy společnosti Belkin strávily nespočet hodin dolaďováním materiálové rovnováhy, aby posunuly podíl prvků PCR na 72-75 %, aniž by došlo ke snížení kvality, trvanlivosti a bezpečnosti.

Společnost Belkin je na cestě k tomu, aby se do roku 2025 stala 100% uhlíkově neutrální, pokud jde o emise v rozsahu 1 a 2 (což znamená, že budeme uhlíkově neutrální, pokud jde o přímé emise z našich kanceláří a nepřímé emise prostřednictvím kreditů za obnovitelnou energii). A již jsme dosáhli až 90% snížení spotřeby plastů v obalech některých produktových řad a směřujeme ke 100% bezplastovým obalům u všech nových produktů.

Udržitelnost spočívá také v tom, po jakou dobu a v jaké kvalitě výrobek vydrží. Chceme, aby dobře fungoval a měl dlouhou životnost a v konečném důsledku zpomalil proces vstupu elektronického odpadu do systému. Jsme na celoživotní cestě hledání způsobů, jak vyrábět produkty odpovědněji.

Děkujeme za rozhovor.