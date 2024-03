Polda 8 oficiálně oznámen! Dorazí na Macy i iPhony

Poldu zná v našich luzích a hájích snad každý fanoušek videoher. I díky úžasnému dabingu hlavní postavy Pankráce Luďkem Sobotou se ostatně tato herní série stala kultovní. V současnosti je k dispozici celkem 7 dílů, přičemž první vyšel již v roce 1998, ten poslední pak na počítače a mobily dorazil před dvěma lety, tedy v roce 2022. A před pár hodinami studio Zima Software oznámilo, že má v plánu v dohledné době další. S vývojem Poldy 8 nicméně potřebuje pomoci skrze fanouškovské finanční příspěvky na HitHitu.

„Chtěli bychom, stejně tak jako to bylo u předchozích dvou dílů, ponechat ručně malovanou grafiku od Karla Kopice a použít stylizované renderované postavičky. Aktuálně máme připravené dvě nové pozadí na ukázku,“ píší vývojáři na HitHitu a dodávají: „Chtěli bychom hru dokončit ve 4. kvartálu roku 2026, tak aby jste mohli dát hru případně někomu pod stromeček.“

Co se týče příběhu a herní doby, vývojáři slibují vskutku zajímavé věci: „Aktuálně bychom chtěli opustit svět celebrit a dát zase klasickou adventurní pátračku. Pankrác bude na začátku hry unesen ze své rodné vesničky v Lupanech a hledat se ho vydá naše Monika z předchozího dílu, spolu se zbrusu novou postavou. Celkem se tedy bude ve hře hrát za tři postavy. Ve hře budeme opět používat cestování časem a tak se společně podíváme do několika koutů naší historie. Chtěli bychom hru opět okořenit několika akčními mezihrami. Pokud jde o herní dobu, rádi bychom se dostali na zhruba stejnou hrací dobu, která byla u Poldy 7, tedy nějakých 12 hodin. Na dabing postav samozřejmě počítáme opět se známými osobnostmi českého showbussinesu, tak aby hra měla dabing opravdu na nejvyšší možné úrovni.“

Bohužel, Polda 8 bude zároveň posledním dílem s detektivem Pankrácem dabovaným Luďkem Sobotou. Jeho dabéra totiž dabování vzhledem k jeho věku již hodně vyčerpává, kvůli čemuž se studio rozhodlo, že tento díl pojme právě ve stylu rozloučení se s dosavadní hlavní postavou této herní série. Aby se však rozloučení uskutečnilo, je třeba přes HitHit vybrat 1 088 888 Kč, což je částka, která pokryje vývoj celé hry. Pokud by se pak vybralo 1 288 888 Kč, vytvoří Zima Software ještě malou adventuru zasazenou mezi Poldu 5 a 6, která se bude točit kolem toho, co se stalo s Pankrácem poté, co se usídlil v Egyptě.

Už nyní je přitom prakticky jisté, že hra dorazí. Kampaň na HitHitu totiž sice odstartovala teprve včera, už nyní je však vybráno 53 % ze základní částky. Bylo by proto velkým překvapením, kdyby se nyní štědrost fanoušků Poldy zasekla – tím spíš, když se jedná o opravdu kultovní titul.

Pokud vás pak zajímají platformy, na kterých hra poběží, Polda 8 je plánován na systémy Windows, Android, iOS, MacOSX. Krabicová verze hry bude určena pouze pro Windows a MacOSX. Android a iOS verze bude vydávána zhruba s ročním zpožděním oproti Windows a MacOS verze.

Na Poldu 8 lze přispět zde