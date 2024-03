Legendární VLC přehrávač míří na Apple Vision Pro

Open source přehrávač médií VLC z dílny neziskové organizace VideoLAN zná takřka každý. Jedná se totiž o jeden z nejuniverzálnějších přehrávačů médií, které jsou veřejně dostupné, díky čemuž se tak VLC těší obrovské popularitě i velké uživatelské základně. Jeho tvůrci s ním navíc mají stále velké ambice, jak nyní potvrdil prezident VideoLAN Jean-Baptiste Kempf.

Právě šéfa VideoLAN se rozhodl vyzpovídat portál Lowpass, kterému se v rozhovoru podařilo zjistit, že se VLC chystá i na headset Apple Vision Pro. „Už máme verzi VLC běžící na Vision Pro,“ narovinu odhalil Kempf s tím, že jedním z důvodů, proč aplikace ještě na Vision Pro nedorazila, je to, že uživatelská základna headsetu je zatím extrémně malá, kvůli čemuž nemá v tomto směru smysl jakkoliv s vydáním spěchat. Je ale jasné, že dříve či později nakonec VLC na Vision Pro dorazí.

Kempf však kromě potvrzení aplikace pro Vision Pro prozradil i pár dalších zajímavostí ze světa tohoto oblíbeného mediálního přehrávače. Víme díky němu například to, že VLC nedávno překonalo pět miliard stažení napříč všemi desktopovými a mobilními platformami, které podporuje. Vzhledem k tomu, že byl tento přehrávač spuštěn před 23 lety jakožto studentský projekt, se tedy jedná o svým způsobem neuvěřitelný počin. A do budoucna bude přitom ještě líp. VideoLAN totiž v současnosti pracuje na verzi 4.0, jejíž vývoj sice trvá déle než měl, avšak výsledek by měl stát skutečně za to. Hvězda VLC tedy hned tak nevyhasne.