Mark Zuckerberg se opět obul do Applu a jeho Vision Pro

Zakladatel Facebooku a nynější šéf Mety Mark Zuckerberg si nedá pokoj. Je tomu sice jen pár týdnů, co se ostře obul do Apple Vision Pro, a už tu máme z jeho strany další rýpanec do tohoto produktu. A to i přesto, že za první kritiku sklidil obrovské množství tvrdé kritiky a posměšků, ve kterých jej mnozí přirovnávali k bývalému řediteli Microsoftu Stevu Ballmerovi, který se krátce vysmál iPhonu krátce po jeho prvním představení.

Stejně jako v případě své první kritiky, i nyní se pustil Zuckerberg do kritizování Vision Pro na sociální síti Threads, která je obdobou dřívějšího Twitteru. Tentokrát však nebyl zřejmě záměr prvoplánově kritizovat, ale „jen“ reagovat na příspěvek jiného uživatele. Ten na Threads napsal konkrétně to, že Vision Pro je technologicky to, kde chce být Meta Quest za 3 až 5 let a Meta Quest 3 je zase nyní cenově to, kde chce být Apple za 3 až 5 let. Přestože byla tedy Meta tímto příspěvkem do jisté míry pochválena za cenu Quest 3, Zuckerberga tato slova zvedla z křesla.

V reakci na tento příspěvek napsal konkrétně to, že pokud by byl headset Meta Quest za 3 až 5 let na úrovni Vision Pro, znamenalo by to podle něj downgrade, tedy jinými slovy krok vzad a nikoliv vpřed. „Quest je lepší. Pokud by náš headset vážil za 3 až 5 let totéž, co Vision Pro, dále se u něj objevovalo rozmazání obrazu při pohybu a tak podobně, znamenalo by to pro nás downgrade. Ano, rozlišení Vision Pro je vyšší, ale Apple za to zaplatil mnoha produktovými kompromisy, které jeho zařízení ve většině ohledů zhoršují. To opravdu není to, o co nám jde,“ nechal se slyšet Zuckerberg a pokračoval:

„V současnosti jsou 3 ze 7 nejoblíbenějších aplikací na Meta Quest sociální aplikace, konkrétně Horizon, VR Chat a Rec Room, Velmi oblíbené jsou i přehrávače videa, prohlížeč a tak podobně. Solidní komunitu má ale třeba i fitness a podobné aplikace. Nedá se tedy rozhodně říci, že náš headset je jen na hry a je zastaralý. Ano, samozřejmě, že větší rozlišení je vždy lepší, ale vyměnit jej za ergonomii a rozmazání obrazu při pohybu není výhra – tím spíš, když je rozlišení Questu také velmi dobré a těmito věcmi netrpí.“

Zda má Zuckerberg pravdu či nikoliv samozřejmě ukáže až čas a využitelnost, kterou se bude Vision Pro nebo obecně celá produktová řada Vision prezentovat. Pravdou však je, že poprask kolem Vision Pro i kvůli jeho vysoké ceně naprosto utichl a je proto velkou otázkou, jak se tomuto produktu bude dařit do budoucna. Přeci jen, ani Quest 3 není žádným prodejním trhákem a to je jeho cena nastavena na zhruba 15 000 Kč. Skoro by se tak až chtělo říci, že jsou AR/VR headsety stále světem pro hardcore technologické fanoušky a nikoliv pro běžné uživatele se střízlivými potřebami.