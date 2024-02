Zuckerberg znovu perlí: Mezi jablíčkáři je divná atmosféra a my inovujeme rychleji než Apple

Minulý týden obletělo nejen technologický svět video šéfa Mety Marka Zuckerberga pojednávající o tom, že je 7x levnější headset Meta Quest 3 v mnoha ohledech lepší než Apple Vision Pro. Přestože za toto video sklidil Zuckerberg solidní kritiku i posměšky a leckdo by proto očekával, že se k němu již nebude chtít více vracet a naopak se jej bude snažit uvrhnout v zapomnění, opak je pravdou. V rozhovoru v podcastu Morning Brew Daily se totiž o tomto videu rozpovídal a nejen o něm – řeč přišla i na iPhony a Apple fanoušky.

Hned na úvod rozhovoru prozradil Zuckerberg konkrétně to, co jej vedlo k vydání nedávného poměrně kontroverzního videa. Nečekejte však, že za jeho rozhodnutím stojí nějaká hlubší úvaha. Zkrátka jej jen štvalo, že mediální povyk kolem Vision Pro staví Quest 3 do pozice výrazně horšího headsetu.

„Jen jsem viděl, že média kolem toho tak nějak přemýšlení a přímého srovnání předpokládala, že protože je to (Vision Pro – pozn. red.) Apple a protože to byl tak drahý produkt, jako by musel být kvalitnější. A to i přesto, že spousta lidí říká: hej, ne, měli byste si koupit Quest 3, protože má lepší poměr cena – výkon.

Chtěl jsem na to zkrátka upozornit a říct, že, to, že tahle věc stojí sedmkrát víc, neznamená, že je lepší. Pokud si skutečně projdete jednotlivé možností použití této věci, Quest 3 je na tom opravdu dobře. A já jsem na tu práci, kterou jsme odvedli, opravdu hrdý. Takže jsem to chtěl jen říct,“ komentoval své video konkrétně Zuckerberg.

Vzhledem k tomu, že bylo Zuckerbergovo video poměrně kontroverzní a zároveň srovnatelné s legendárním videem Steva Ballmera, bývalého šéfa Microsoftu, který se po vydání prvního iPhonu do tohoto telefonu tvrdě opřel, právě Ballmera Zuckerbergovi nyní hodně lidí předhazuje. Podle některých z něj pak bude „novodobý Ballmer“, jelikož se i Zuckerbergovi bude svět ještě mnoho let po zveřejnění tohoto videa smát, stejně jako on se do jisté míry vysmál Vision Pro. s tím ale Zuckerberg nesouhlasí:

„Já se Vision Pro nevysmívám. Apple beru naopak vážně. Myslím si, že je to dobrá společnost, která odvádí dobrou práci. Jen uvádím fakta, jak je dnes vidím. Neříkám, že se nezlepší (Vision Pro – pozn. red.), ale my se taky zlepšíme. A navíc my jsme společnost, která inovuje docela rychle, takže si vlastně myslím, že budeme pravděpodobně inovovat rychleji než Apple.“

A když už se Zuckerberg pustil do hodnocení Applu a Vision Pro, v krátkosti se pustil i do hodnocení jablíčkářů jako takových, o kterých řekl konkrétně toto:

„Myslím, že mezi fanoušky společnosti Apple panuje atmosféra, která mi přijde trochu legrační. Spousta jeho fanoušků se totiž prostě naštve, když se odvážíte zpochybnit, že se Apple chystá zaujmout vedoucí postavení v novém prostoru.

Když se podíváte na historii výpočetní techniky, každá významná generace měla jakýsi otevřený model, kdy se více orientovala na partnerství, byla příznivější pro vývojáře. A pak je zde uzavřený model, kdy je to obvykle jen Apple, který v podstatě jen úzce integruje všechny své věci dohromady.

V oblasti mobilních zařízení nicméně už zvítězil Apple. Jasně, na světě je více telefonů s Androidem, ale v podstatě Apple z obchodního hlediska vyhrál. Ve všech vyspělých zemích, kde si lidé mohli dovolit jejich produkty, lidé v podstatě preferují iPhone.“

Jak tedy můžete sami vidět, Zuckerberg si stále stojí za svým přesvědčením ohledně toho, že pojetí Vision Pro je horší než to, které razí Meta. Hlavní svízel přitom není zřejmě ani tak v hardwarových vlastnostech, jakožto spíš v otevřenosti a uzavřenosti platformy jako takové, kdy Zuckerberg zkrátka věří, že otevřenost bude do budoucna pro uživatele daleko lepší než uzavřenost Applu. Jaká ale bude realita ukáže samozřejmě až čas.