Apple zahájil vývoj čipu M4! Kdy se jej dočkáme?

Apple sice oznámil čipy M3 pro své Macy a iPady teprve loni na podzim, přičemž v mnoha produktech je ještě ani nenaleznete, už ale zahájil vývoj jejich nástupců. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, dle kterých je vývoj ještě na úplném začátku a od představení čipů tedy svět dělí ještě relativně dlouhá doba.

Kolik jader CPU a GPU nové čipy M4 nabídnou je v tuto chvíli nejasné, stejně jako můžeme zatím jen hádat, zda se přidrží 3nm výrobního procesu, nebo je Apple už zvládne vyrábět 2nm procesem, který by jim zajistil výraznější navýšení výkonu. Co se pak týče jejich představení, zdá se, že Apple u čipů řady M vsadil na zhruba rok a půl dlouhé intervaly mezi příchodem jednotlivých generací. Ostatně, M1 dorazil v prvních Macích v listopadu 2020, M2 v červnu 2022 a M3 v říjnu 2023. Pokud by tedy byl dodržen tento harmonogram, M4 by měl dorazit v první polovině roku 2025 – pravděpodobně pak na WWDC či na jarní Keynote.

Zatímco počty jader CPU a GPU jsou zahaleny tajemstvím, minulý měsíc unikly na světlo světa informace o tom, že má Apple kvůli velkým budoucím plánům s AI funkcemi v systémech u čipů M4 výrazně vylepšit jejich Neural Engine zodpovědný právě za Ai operace. Ten by měl dostat výrazně více jader než je tomu nyní. Na další podrobnosti si ale budeme muset počkat.