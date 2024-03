Apple vypustil první verzi iOS 18, jen tak se k ní však nedostanete

Od představení iOS 18 a dalších nových verzí OS Applu dělí svět už jen zhruba tři měsíce. Kalifornský gigant by totiž měl vše jako již tradičně ukázat na své červnové vývojářské konferenci WWDC, která by letos měla být věnována po letech výhradně softwaru. Aby však mohl na WWDC iOS 18 ukázat a následně jej uvolnit pro veřejnost v rámci vývojářského a později i veřejného beta testování, je nejprve třeba tento OS dotáhnout na co možná nejvyšší úroveň, aby následně nezpůsobil jablíčkářům žádné problémy po instalaci. A právě k tomu se nyní Apple přiblížil dalším krokem.

Podle informací důvěryhodného leakera působícího na sociální síti X začal Apple rozšiřovat speciální verzi iOS 18 do jeho partnerských fabrik a k prodejcům s cílem pomoci s jeho testováním. Jedná se o standardní postup, který je ze strany Applu velmi přísně kontrolován kvůli riziku úniků informací právě o daném OS. Verze, kterou Apple takto uvolňuje, nese název VendorUI a kromě toho, že její používání a distribuci Apple přísně kontroluje, používá v ní i řadu dalších mechanismů pro eliminaci rizika úniku informací. Tato verze je například vytvořena v řadě různých variant, které se od sebe liší tím, že v nich chybí některé části systému, aplikace a tak podobně. Testerovi se tedy dostane do rukou skutečně jen to, co se po něm žádá otestovat, čímž je eliminováno riziko úniku.

I přesto, že si Apple své VendorUI verze operačních systémů velmi hlídá, je právě tento launch rok co rok spojen s relativně velkým množství úniků informací a tudíž se dá očekávat, že nejbližší dny a týdny budou plné zajímavých novinek a v ideálním případě i screenshotů z tohoto systému. S trochou nadsázky se však dá říci, že letos už toho o iOS 18 víme tolik, že snad ani další úniky netřeba.