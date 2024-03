DATART zvládl turbulentní rok úspěšně. Tržby skupiny HP TRONIC vloni vzrostly na téměř 26 miliard

Maloobchodní prodejce spotřební elektroniky DATART opět potvrdil svou silnou pozici na trhu v České republice i na Slovensku. V loňském roce skupina HP TRONIC, do jejíhož portfolia DATART patří, navýšila tržby o 2,14 % na celkovou částku 25,9 miliard korun. EBITDA dosáhla hodnoty 1,035 miliard korun, což je o 93 milionů více než v předešlém roce. Celkem DATART v roce 2023 obsloužil téměř 24 milionu zákazníků.

Všudypřítomná inflace a pokračující zdražování energií či pohonných hmot v uplynulém roce negativně ovlivnily náladu a poptávku spotřebitelů napříč celým trhem. Navzdory všem výkyvům dokázal DATART držet svou silnou pozici na trhu.

„Pokles zájmu zákazníků a celkového objemu nákupů, se kterým se v minulém roce potýkal celý maloobchod, se výrazně projevil i v segmentu elektroniky. Zákazníci šetřili na zbytném zboží a nakupovali jen to, co skutečně potřebovali. Mám proto radost, že se nám navzdory tomu všemu podařilo zaznamenat meziroční nárůst tržeb. Ještě větší radost však mám z dalšího meziročního růstu hodnoty ukazatele zákaznické spokojenosti, který se nám daří trvale zvyšovat po celou dobu, co jej měříme. Jsem přesvědčen, že náš fokus na zákaznickou spokojenost a strategie propojení retailu s online prodejem je ten správný směr,“ komentuje hospodářské výsledky Daniel Večeřa, generální ředitel skupiny HP TRONIC.

Modernizace a zlepšování služeb přináší výsledky

V uplynulém roce DATART pokračoval ve svém trvalém úsilí o zkvalitnění služeb pro zákazníky a v kontinuální modernizaci veškeré své infrastruktury, včetně e-shopu a sítě kamenných prodejen. Těch v České republice aktuálně provozuje 117, dalších 21 má pak na Slovensku. „Neustále se nám potvrzuje, že i přes rozvoj e-commerce čeští spotřebitelé stále vyhledávají přímý kontakt s odborníkem na prodejně. Oceňují možnost poradenství a příležitost prohlédnout si a otestovat zboží. Na prodejnách si také často vyzvedávají zboží, které zakoupili v e-shopu. Tuto možnost využívají více než dvě třetiny zákazníků,“ říká František Mikoška, obchodní a marketingový ředitel DATART.

V roce 2023 DATART v České republice a na Slovensku obsloužil ve svých prodejnách téměř 24 milionů zákazníků. Ti měli největší zájem o velké elektrospotřebiče, mezi kterými volili zejména ty úsporné, dále lákaly mobilní telefony a jejich příslušenství nebo chytré hodinky. V kategorii malých domácích spotřebičů DATART zaznamenal meziroční nárůst téměř o 10 %. Na růstu se výrazně podílely elektrické zubní kartáčky a tyčové vysavače. V tomto segmentu DATART potvrdil svou pozici jedničky na trhu.

„I v letošním roce pro nás byla velmi důležitá poslední třetina roku. Toto klíčové období nakonec přineslo rekordní prodeje z pohledu tržeb i prodaných kusů zboží. V prosinci dosáhla skupina HP TRONIC dokonce nejvyšší měsíční hodnoty EBITDA a to přes 350 milionů korun. V této poměrně turbulentní době a v období poklesu spotřebitelské poptávky je toto vynikající výsledek,“ dodává Kamil Čejka, výkonný ředitel skupiny HP TRONIC.

Jednička mezi zákazníky

Zásadní úlohu v úspěchu DATARTu hrají nabízené služby pro zákazníky. Právě jejich kvalita a šíře spolu s rychlostí vyřízení všech požadavků zákazníků odlišuje DATART od konkurence nejvíce. Díky implementaci moderních logistických a balicích systémů se DATARTu v naprosté většině případů daří zboží expedovat už v den objednání tak, aby mohla být objednávka u zákazníka hned následující den. U nejžádanějších položek navíc nabízí v rámci služby RYCHLART možnost vyzvednout zboží už do 30 minut na prodejně. Svou spokojenost s tímto přístupem zákazníci ukázali v nezávislé anketě spotřebitelů, kde získal DATART titul Nejdůvěryhodnější značka roku 2023.

„Jsme rádi, že i při nástupu nových prodejních formátů ‚marketplace‘ na český trh nás zákazníci nadále vnímají jako důvěryhodného multikanálového prodejce. Lidé si naši značku spojují s kvalitními službami, které jsou postavené na osobním kontaktu zákazníka a elektrospecialisty v prodejně. V přímém kontaktu se zákazníkem je více než tisíc elektrospecialistů z prodejen, několik stovek pracovníků posádek naší dopravy a řada zaměstnanců zákaznické linky. Zákazníci proto vědí, že se na DATART mohou vždy spolehnout,“ dodává k ocenění DATARTu Daniel Večeřa, generální ředitel skupiny HP TRONIC. Opět se podle něj osvědčila strategie DATARTu dlouhodobě postavená na odbornosti, spolehlivosti a férovém přístupu k zákazníkům.

Významnou aktivitou skupiny je také společenská odpovědnost, které se maloobchodní prodejce elektroniky věnuje dlouhodobě. Pomáhá nejenom v rámci svého projektu DATART pro lidi, ale také ve chvílích, kdy je to potřeba – například v nenadálých přírodních situacích. Program DATART pro lidi je určený pro neziskové a příspěvkové organizace, které na realizaci svých aktivit mohou žádat o finanční podporu prostřednictvím přihlášky na webových stránkách společenské odpovědnosti DATARTu. Finanční grant každoročně přerozdělí DATART mezi žadatele v průběhu roku dvakrát. Uzávěrka žádostí je vždy v květnu a listopadu v daném roce. Organizace mohou hlásit své projekty z oblasti sociální, environmentální, vzdělání, vědy a výzkumu.

