Výdrž baterie klesá po aktualizaci iOS: 5 tipů, jak postupovat

Je normální, že po instalaci aktualizace systému iOS dojde k poklesu – a to i k poměrně výraznému výdrže baterie. Po aktualizaci musí iPhone na pozadí provádět řadu úkolů. To spotřebovává více energie než obvykle a po dokončení všech těchto dodatečných úkolů se výdrž baterie vrátí k normálu.

Problém nemusí být v aktualizaci operačního systému iOS, ale někdy spíše v aplikacích, které nebyly aktualizovány, zejména když byly vydány nové verze systému iOS. Proto je dobré se ujistit, že jsou všechny vaše aplikace aktualizovány, než strávíte spoustu času diagnostikováním, co se děje. Spusťte aplikaci App Store a klepněte na ikonu vašeho profilu v pravém horním rohu . Poté zamiřte o něco níže a zkontrolujte, zda některá z aplikací nevyžaduje aktualizací.

Zjistěte, co vám spotřebovává baterii

Pokud žádný z předchozích kroků nepomohl, čím jiným by to mohlo být? Může to být jednoduše některá aplikace, která vybíjí baterii. Operační systém iOS naštěstí nabízí nástroje, které potřebujete k vypátrání chybně se chovajících aplikací. Spusťte Nastavení -> Baterie. Zamiřte o něco níže a můžete snadno zjistit, která z běžících aplikací má. největší vliv na spotřebu baterie vašeho iPhonu.