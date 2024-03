Nikon koupil RED!

Japonského výrobce fotoaparátů Nikon zřejmě není třeba vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho z nejznámějších fotovýrobců, jakkoliv představovat. Totéž v bledě modrém by se pak dalo říci o výrobci kamer RED, jehož kamery jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejlepších, ne-li ty nejlepší na světě. Ostatně, ve velkém je využívají jak ta největší filmová studia, tak i nejsledovanější youtubeři světa. O to víc možná překvapí jen pár hodin staré oznámení Nikonu, že americkou společnost RED kupuje.

Nákup budou nyní jako již tradičně posuzovat regulační úřady, avšak neočekává se, že by se našel důvod, kvůli kterému by nakonec nemohl být uskutečněn. Co se týče budoucnosti obou společností, tu Nikon mírně naznačuje v tiskové zprávě, ve které hovoří o chuti co možná nejlépe uspokojit budoucí potřeby zákazníků tím, že jim nabídne výjimečné uživatelské zážitky vycházející ze spojení silných stránek obou společností.

„Odborné znalosti společnosti Nikon v oblasti vývoje produktů, výjimečná spolehlivost a know-how v oblasti zpracování obrazu, stejně jako optické technologie a uživatelského rozhraní spolu se znalostmi společnosti RED v oblasti filmových kamer, včetně jedinečné technologie komprese obrazu a vědy o barvách, umožní vývoj osobitých produktů na trhu profesionálních digitálních filmových kamer.

Společnost Nikon využije tuto akvizici k rozšíření rychle rostoucího trhu profesionálních digitálních filmových kamer, přičemž bude stavět na obchodních základech a sítích obou společností, což slibuje vzrušující budoucnost vývoje produktů, které budou i nadále posouvat hranice možností filmové a video produkce,“ stojí mimo jiné v tiskové zprávě. Je tedy nad slunce jasné, že má Nikon s RED opravdu velké plány, které pokud se podaří do puntíku zrealizovat, dost možná se svět dočká velkých věcí.

Pokud se pak ptáte na to, kolik Nikon za koupi společnosti RED zaplatil, tato informace zatím bohužel nikde zveřejněná nebyla a internetem nekolují dokonce ani hrubé odhady pocházející od spolehlivých analytiků. Jelikož se však RED velmi dařilo a nic nenasvědčovalo tomu, že by tomu v dohledné době mělo být jinak, je prakticky jisté, že levná tato koupě pro Nikon nebyla.