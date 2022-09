iPhone 14 Pro versus RED kamera za 30 000$

Kyle Nutt je americký influencer, kterého na sociálních sítích sleduje přes 4,5 milionu lidí. Na YouTube má pak více než 2,5 milionu odběratelů a na rozdíl od většiny influencerů se nezaměřuje na nesmyslná videa, ale ukazuje lidem, jak fotit a natáčet, aby to vypadalo co možná nejlépe. Sám je to profesionální kameraman a proto se rozhodl využít svých zkušeností a postavit tváří v tvář iPhone 14 Pro a profesionální filmovou kameru RED za 30 000$. Otázkou je, zda uvidíme 30x lepší výsledek než u iPhone 14 Pro. Pojďte se sami podívat, jaký je rozdíl v profesionální kameře, na kterou se točí největší velkofilmy světa a v telefonu, který máte právě teď v ruce.