Slevová akce k MDŽ: Office 2021 Pro jen za 25,25 €!

Komerční sdělení: Pokud chcete dosáhnout vynikajících pracovních výsledků, jsou zpravidla zapotřebí i vynikající pomocníci ve formě kvalitních softwarů a tak podobně! A právě takovými pomocníky jsou i softwary z kancelářského balíku Microsoft Office. Užijte si díky nim dokonalý pracovní software pro svůj počítač, který vám pomůže zvýšit produktivitu! Jedná se například o kancelářský balík Microsoft Office, který je pro mnohé stále výchozím balíkem pro produktivitu, a aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook, které jsou zase prakticky nepostradatelnými pro profesionály i studenty.

A pokud vám tlak nákladů brání v tom, abyste si Mac a PC pořídili s nainstalovaným Office, máme pro vás skvělou zprávu. Z výprodeje Godeal24 ke Dni žen můžete totiž nyní získat doživotní licenci na celý Microsoft Office 2021 Pro za pouhých 25,25 €, MS Office 2021 Home and Business pro Mac zase vyjde jen na 58,69 €. Abychom tento mezinárodní svátek oslavili v co nejširším kruhu, je k dispozici Office 2021 Pro 5 PC, který již snižuje cenu na 15,05 €/PC. Pokud stále váháte, hodnocení 4,9 (z 5) na TP může vaše obavy rozptýlit. Co vám Godeal24 může zaručit, je, že kromě samotného produktu, včasného dodání, profesionálního průvodce nákupem 7/24 a poprodejního servisu nejsou účtovány žádné další poplatky.

Nakopněte svou produktivitu na maximum!

Instinktivní navigace. Snadná organizace. Rychlejší výkon. A navíc nové vychytávky, které vám otevřou cestu k efektivitě a inovativnosti. Prozkoumejte tyto zajímavosti systému Windows 11 a uvědomte si, proč. Windows 11 je dosud nejlepší Windows.

Získejte váš cenově zvýhodněný balíček ještě dnes! (slevový kód „SGO62„)

Až 50% slevy na další Windows and Office! (slevový kód “ SGO50„)

Nejpohodlnějším způsobem, jak získat nástroje, je Godeal24. Díky funkčním klíčům a profesionálnímu zákaznickému servisu bude váš nákup bez starostí!

>>> Získejte další nástroje

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com