Inspirace u Volkswagenu, luxusní interiér a akvizice Tesly: Jak vypadala dekáda vývoje Apple Car?

Jednou ze zásadních zpráv uplynulých dní je definitivní ukončení projektu Titan, za kterým se skrýval léta vyvíjený autonomní elektromobil společnosti Apple. V průběhu posledních několika let se střídavě objevovaly nejrůznější více či méně zaručené zprávy o tom, kdy Apple Car konečně spatří světlo světa a jak bude vypadat. Projekt byl nicméně zřejmě definitivně zrušen, a Mark Gurman s Drakem Bennettem z agentury Bloomberg zveřejnili podrobnou zprávu, ve které mapují dekádu cupertinské společnosti a jejího vývoje Apple Car.

Zpráva mimo jiné popisuje prototyp elektrického vozidla od Applu z roku 2020. Tehdy se mělo jednat o „bílý minivan se zaoblenými boky, celoskleněnou střechou, posuvnými dveřmi a bílými pneumatikami navržený tak, aby se do něj pohodlně vešly čtyři osoby“. Inspiraci měl čerpat ze vzhledu ikonického „hippie“ mikrobusu od Volkswagenu. Podle plánu se měl vůz dostat na trh zhruba o pět let později a měl být vybaven obřím displejem, výkonným audiosystémem a okny, která si sama upravovala odstín. Kabina měla mít klubová sedadla jako v soukromém letadle a cestující měli mít možnost proměnit některá sedadla v lehátka a opěrky pro nohy.

Tesla, Mercedes i McLaren

Zpráva zmiňuje také to, jak Apple kdysi koketoval s myšlenkou na akvizici společnosti Tesla. „V té době nebyl úspěch výrobce elektromobilů zdaleka jistý a jeho hodnota byla nižší než 30 miliard dolarů, tedy dvacetina dnešní hodnoty. Adrian Perica, šéf podnikového rozvoje společnosti Apple, uspořádal řadu schůzek s Elonem Muskem. Cook, který o tři roky dříve vystřídal Jobse, však obchod utnul, když byla jednání ještě v počáteční fázi,“ stojí ve zprávě. Podle zprávy ale Apple zvažoval také partnerství nebo akvizici společností Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volkswagen, McLaren a dalších výrobců automobilů. Poměrně slibný vývoj zaznamenala například jednání s Mercedesem, který měl vyrábět automobily pro Apple a zároveň také prodávat vlastní vozy s platformou a uživatelským rozhraním pro samořízené vozy společnosti Apple. Apple nakonec odstoupil, zčásti proto, že počáteční práce dodala jeho manažerům jistotu, že dokážou postavit auto sami, tvrdí lidé zapojení do neúspěšné dohody.

Příliš velké cíle

Apple se však nikdy nepřiblížil k realizaci své původní vize ani žádné z těch následujících. Nedostal se ani k testování plnohodnotného prototypu na veřejných silnicích. Příčin selhání celého projektu je ale mnohem více. Ve firmě snad nikdy nezavládla jednoznačná shoda ohledně zásadních věcí, vše se neustále měnilo a vize finálního výsledku byla nejen velkolepá, ale především velmi nestálá. Těch několik cílů, na kterých se vedení nakonec shodlo, bylo velice náročných, co se týká technické realizace, a zatímco vývoj samotného Apple Car postupoval jen velmi malými kroky, konkurence v oboru byla již dávno napřed.

Sbohem a šáteček

Zpráva společnosti Bloomberg popisuje také to, jak vlastně probíhalo oznámení zaměstnancům o ukončení projektu. Celá schůzka, kterou iniciovali provozní ředitel Jeff Williams a šéf Apple Car Kevin Lynch, trvala údajně zhruba 12 minut. Oba muži poděkovali zaměstnancům za jejich práci a přešli rovnou k reorganizaci a propouštění. Někteří zaměstnanci byli okamžitě přesunuti do divize umělé inteligence společnosti Apple, zatímco jiní přešli do sekce softwarového inženýrství.

Hardwaroví inženýři měli možnost ucházet se o pozice v jiných skupinách, ale místa nejsou pro všechny. Ostatní zaměstnanci, například stovky inženýrů specializovaných na automobily, technici na testovacích drahách, testeři samořízených vozů a odborníci na bezpečnost automobilů, obdrželi e-maily s detaily o ukončení spolupráce a o odstupném. Co se týče arizonské dráhy, Apple již pracuje na jejím prodeji.