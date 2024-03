Brzy by měla dorazit nová generace Apple Pencil

Tu a tam slýcháváme z různých zdrojů, že by měla dorazit nová generace Apple Pencil. Tyto spekulace nabraly na obrátkách, když byla v kódu iOS 17.4 nalezena o novém jablečném peru zmínka. Někteří již tvrdí, že se nové Apple Pencil dočkáme v následujících dnech, společně s iPadem Pro.

Nicméně uživatel Weibo nesoucí název Instant Digital tvrdil, že nová Apple Pencil dorazí až koncem letošního března. Nutno dodat, že tento účet měl již několikrát v minulosti pravdu. Nezmýlil se například ve žluté variantě iPhonu 14 či funkci Spatial Video u iPhone 15 Pro. Je pravdou, že Apple Pencil by si novou generaci zasloužila. Poslední generace byla představena v roce 2018 spolu s přepracovaným iPadem Pro. Od té doby nedošlo k žádné aktualizaci ani nové funkci. V minulém roce dorazila Apple Pencil s USB-C, to ale nikdo za žádnou evoluci nepovažuje.

Podle spekulací by třetí generace tohoto příslušenství k iPadům měla dorazit s funkcí Najít. K nalezení by tedy měla být stejně jednoduše, jako tomu je u AirPods či AirTagu. Rovněž stojí za zmínku, že iPadOS 17.4 představuje novou verzi PencilKit API, kterou mohou vývojáři použít k tomu, aby byly jejich aplikace kompatibilní právě s Apple Pencil. Neexistují však žádné podrobnosti o tom, co je zde nového. Je tedy naděje, že nové rozhraní může přidat funkce, které předpokládají nový hardware a které chce Apple prozatím udržet v tajnosti.