Neotálejte s instalací iOS 17.4! Vystavili byste se zbytečně nebezpečí

Včera vydaný iOS 17.4 nepřináší na iPhony (a potažmo iPady v iteraci iPadOS 17.4) jen několik zásadních novinek na území Evropské unie. K dispozici jsou v něm totiž i čtyři opravy bezpečnostních chyb, přičemž u dvou dokonce dle vývojářských poznámek Applu došlo ke zneužití hackery. Je proto přinejmenším vhodné se do instalace těchto systémů pustit co možná nejdříve, abyste zcela eliminovali riziko hacknutí.

Vzhledem k tomu, že je update venku teprve pár hodin, asi nikoho příliš nepřekvapí, že Apple o chybách nezveřejnil žádné podrobné informace. Tímto krokem by totiž ve výsledku ohrozil jablíčkáře, kteří ještě aktualizovat nestihli, jelikož by hackerům poskytl částečně návod, jak přesně na to. Víme nicméně to, že jedna z chyb se týkala jádra systému a útočníkům umožňovala obejít ochranu paměti jádra a z ní následně extrahovat informace. Chyby, které nebyly hackery aktivně využívány, pak zase umožňovaly aplikacím číst citlivé informace o poloze soukromého prohlížení v Safari. Ani v tomto případě se tedy rozhodně nejedná o radostnou zprávu, která jen dokládá, že s aktualizací se tentokrát váhat opravdu nevyplatí.