Apple vydal iOS 17.4 s největšími změnami v jeho historii! Co vše přináší?

iOS 17.4 pro veřejnost je venku! Vyplnilo se tedy přesně to, co svět vzhledem k tomu, že již tento týden vstoupí v platnost na území EU nový zákon o digitálních trzích, jenž Apple nutí změnit řadu věcí v iOS, očekával. Pokud si tedy chcete iOS 17.4 nainstalovat a ještě jste tak v minulých týdnech neučili skrze beta testování a to jak vývojářské či veřejné, máte nyní konečně možnost. Instalaci učiníte klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Mějte však na paměti, že update vyšel před malou chvílí pro celý svět, kvůli čemuž může být rychlost stahování zprvu nižší než jste zvyklí. Postupem večera se však bude rychlost zlepšovat.

Co se týče novinek, které iOS 17.4 přináší, ty naleznete kompletně sepsané v seznamu níže, který vydal samotný Apple coby poznámky k aktualizaci. Už nyní si nicméně zaslouží vypíchnout přidání možnosti jednoduché instalace aplikací z jiných zdrojů než je App Store, dále pak jednodušší změna výchozího prohlížeče, odemčení NFC čipu pro bankovní aplikace a platební služby a tak podobně.

iOS 17.4 novinky

Aplikace v Evropské unii

Obyvatelé Evropské unie mají nyní nové možnosti:

Instalovat aplikace z alternativních obchodů s aplikacemi

Nainstalovat webový prohlížeč s alternativními webovými technologiemi

Nastavit výchozí webový prohlížeč při prvním otevření Safari

Platit za aplikace v App Storu alternativními způsoby pomocí odznaku externích nákupů

Některé možnosti musí podporovat vývojáři

Emotikony

Na klávesnici emotikonů jsou k dispozici nové emotikony houba, fénix, limetka, přetržený řetěz a třesoucí se hlavy

U 18 emotikonů lidí je k dispozici i obrácená orientace

Apple Podcasts

Přepisy umožňují poslouchat díly podcastů a číst zvýrazněný text v angličtině, španělštině, francouzštině nebo němčině synchronně se zvukem

U dílů podcastů je možné zobrazit úplné textové přepisy s možností vyhledávání slov nebo sousloví, spuštění přehrávání od vybraného místa a zapnutí funkcí zpřístupnění, jako je Velikost textu, Vyšší kontrast a VoiceOver

Tato aktualizace obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

Rozpoznávání hudby umožňuje přidávat identifikované skladby do playlistů v Apple Music, knihovny i aplikace Apple Music Classical

Ochrana odcizených zařízení podporuje možnost vyššího zabezpečení bez ohledu na to, kde se nacházíte

U všech modelů iPhonu 15 a iPhonu 15 Pro se v sekci Kondice baterie v Nastavení zobrazuje počet nabíjecích cyklů baterie, datum výroby a datum prvního použití

Opravuje problém, který bránil zobrazení obrázků kontaktů v aplikaci Najít

Odstraňuje chybu, která u uživatelů duálních SIM karet způsobovala změnu telefonního čísla z primárního na sekundární a jeho zviditelnění ve skupině, do které poslali zprávu

Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech a na všech zařízeních Apple. Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce https://support.apple.com/kb/HT201222