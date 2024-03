Legendární Mafia se dočkala filmového zpracování! Pusťte si jej zdarma zde

Milovníci prvního dílu legendární herní série, zbystřete! Tato kultivní pecka z dílny českého studia Illusion Softworks se totiž dočkala filmového zpracování, které stojí opravdu za to. Postarala se o něj konkrétně česká filmařská a produkční skupina JJ Filming Crew, jejíž počiny jste možná v minulosti už na YouTube zaznamenali. To proto, že se tato skupina věnuje převážně komediálním videím, přičemž některá mají velmi slušnou sledovanost. Tu však velmi pravděpodobně překoná nyní vydaný film MAFIA: The City of Gamers, který věrně kopíruje příběh hry. Těšit se v něm tedy můžete jak na veškeré mise, které jste si mohli v herní Mafii zahrát, tak i několik bonusů. A jelikož je hra jako taková poměrně dlouhá, nejspíš vás příliš nepřekvapí, že je dlouhý i samotný film. Jedná se totiž o podívanou navíce než 4 hodiny, která však opravdu stojí za to. Pokud je tedy Mafia vaší srdeční záležitostí, neměli byste si tento počin nechat ujít.