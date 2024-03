Recenzentka WSJ: Apple Vision Pro bych si coby běžný uživatel nekoupila

Doby, kdy byl Wall Street Journal (WSJ) zřejmě nejoblíbenějším médiem Applu jsou zřejmě již ty tam. Přestože to byl právě šéfredaktor Wall Street Journal, kdo jako první běžný smrtelník viděl iPhone den před jeho premiérou a první článek, který Steve Jobs přečetl z iPadu při jeho představení taktéž pocházel z Wall Street Journal, nyní toho vydavatelství zasypává Apple poměrně pravidelně ostrou kritikou. Je tomu ostatně jen pár dní, co vydalo článek o tristní kvalitě FineWoven krytů pro iPhony 15 (Pro), a už tu máme další text, který si Apple za rámeček určitě nedá.

Recenzentka WSJ Joanna Stern byla jedním z prvních běžných smrtelníků, kteří si mohli na vlastní kůži vyzkoušet schopnosti headsetu Vision Pro. Apple jí totiž pozval coby recenzentku do svých kanceláří, kde jí headset nadvakrát odprezentoval a následně ho Joanně zapůjčil na testování. Už z něj sice Vision Pro nevyšel zcela pozitivně, nicméně čím delší dobu jej má Joanna u sebe, tím víc negativ na něm nachází. Vyplývá to alespoň z rozhovoru s ní na televizi CNBC, kam byla Joanna pozvána coby uživatel, který již má možnost Vision Pro testovat zhruba měsíc.

„Zpočátku se mi používání Vision Pro opravdu velmi líbilo a líbí se mi vlastně stále. Jen po něm teď ale sahám mnohonásobně méně než na začátku“, posteskla si Joanna a pokračovala: „Myslel jsem si, že jej budu schopná používat k práci jakožto prostředí pro mé psaní, ale ukázalo se, že mi to nevyhovuje a tedy jej tak nepoužívám. V podstatě jediná věc, kterou nyní s Vision Pro dělám, je to, že přes něj sleduji filmy či televizní pořady. Jsem ale přesvědčená o tom, že třeba při létání se jedná o naprosto úžasné zařízení. V letadlech jej tedy dle mého bude v brzké době používat čím dál tím víc zařízení, jelikož je díky Vision Pro cestování zkrátka příjemnější a to jak na nejlepších možných místech v letadle, tak i na těch nejhorších. Na druhou stranu se ale sama sebe ptám, jak často běžný člověk tuto funkci využije, aby mu Vision Pro dával smysl“.

Joanna je dle svých slov přesvědčena o tom, že Vision Pro trpí svým způsobem stejnou nemocí jako všechny doposud představené headsety – tedy že je z něj člověk zpočátku naprosto ohromen, ale jakmile si na jeho funkce svým způsobem zvykne, začne jej využívat méně a méně a headset tak začne trávit v šuplíku bez využití čím dál tím víc času. A přesně to je i důvod, proč nyní nemá Joanna v plánu si Vision Pro koupit pro osobní účely, když nyní testovací jednotku vrací zpět Applu. Headset jí sice dle jejích slov bude chybět, ale rozhodně ne natolik, aby si tím obhájila jeho cenu a koupila si vlastní. Do budoucna sice nevylučuje, že si Vision Pro koupí kvůli pracovním povinnostem ve formě recenzování aplikací či příslušenství, ale jak sama říká: „kdybych byla jen běžný uživatel, Vision Pro bych si nekoupila.“ O to zajímavější bude, jak se celý „hype“ kolem tohoto produktu vyvine, jelikož už nyní začíná poprask kolem něj pomalu upadat.