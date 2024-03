Recenze Tineco Floor One S3 Extreme: Chytrý podlahový čistič propojitelný s iPhonem

Přestože se možná zařízení podobného typu, jako jsou podlahové čističe, příliš často nedostávají do centra naší pozornosti, čas od času je zkrátka zapotřebí vyměnit starý stroj za nový. Navíc vývoj a integrace technologií se nevyhýbá ani segmentu přístrojů pro úklid, chceme-li tedy i s důrazem na tento fakt pozvednout úroveň čistoty našich domovů, nabízí se Floor One S3 Extreme značky Tineco oceněné množstvím prestižních cen jako zajímavé řešení, neboť poskytuje řadu výhod v porovnání s klasickou péčí.

Tou první je bezpochyby možnost spojení dvou základních činností navázaných na úklid v jednu, tudíž nic nebrání vysávání i vytírání zároveň, díky čemuž lze dosáhnout skutečně nadprůměrných výsledků. Další v pořadí je přínos v podobě bezdrátového provozu, zapackávání o kabel ani známá situace, kdy člověku těsně před dokončením chybí metr a půl délky, aby práci dokončil, tak nehrozí. Úvodem stojí za to zmínit také přednosti typu relativně tichého provozu, velmi slušné výdrže baterie nebo automatického modu, který za přispění senzoru iLoop přizpůsobuje průtok vody a sání povrchu i úrovni znečištění. To vše doplňuje bohaté příslušenství, nabíjecí základna, do které jej lze umístit, systém samočištění a samozřejmě také chytré funkce v podobě hlasového asistenta či propojení s mobilní aplikací.

Co najdete v balení

V krabici s potiskem rozumných rozměrů a s praktickým madlem na horní straně, kde na sebe upozorní samolepka s QR kódem směrujícím vás k ukázkovému videu v češtině, se toho nachází poměrně hodně. Nejprve je třeba se zbavit igelitové fólie. Při rozevírání boxu narazíte na jednom z vík na užitečného obrázkového průvodce a pak už se před vámi objeví první součásti nového pomocníka s úklidem, konkrétně napájecí adaptér, náhradní válec, emulze, HEPA filtr a čistící nástavec s přihrádkami, které lze zasunout do drážek na základně, díky čemuž vám tak nejdůležitější příslušenství bude později stále po ruce. Sejmutím ochranné kartonové formy se propracujete k samotnému Tineco Floor One S3 Extreme, jeho madlu, dokumentaci a již zmíněné nabíjecí základně.

Fotogalerie Tineco Floor One S3 Extreme box open 1 Tineco Floor One S3 Extreme box open 2 Tineco Floor One S3 Extreme box open QR top Tineco Floor One S3 Extreme hand top Tineco Floor One S3 Extreme box front Tineco Floor One S3 Extreme box back Tineco Floor One S3 Extreme box side Tineco Floor One S3 Extreme box open front Tineco Floor One S3 Extreme bix open 5 Tineco Floor One S3 Extreme bix open 4 Tineco Floor One S3 Extreme box open accesories 1 Tineco Floor One S3 Extreme box open 6 Tineco Floor One S3 Extreme brush 1 Tineco Floor One S3 Extreme brush in hand Tineco Floor One S3 Extreme brusj hand detail Tineco Floor One S3 Extreme cleaner detail hand Tineco Floor One S3 Extreme DC Tineco Floor One S3 Extreme DC conector Tineco Floor One S3 Extreme box open base 1 Tineco Floor One S3 Extreme base angle Tineco Floor One S3 Extreme brush 2 Tineco Floor One S3 Extreme brush 2 box Tineco Floor One S3 Extreme accesories 1 Tineco Floor One S3 Extreme brushes table Tineco Floor One S3 Extreme filter 1 Tineco Floor One S3 Extreme parts table Tineco Floor One S3 Extreme all table Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti a uvedení do provozu

Pokud jde o prostorovou náročnost, je třeba si pro tento podlahový čistič i s dokem rezervovat minimálně 31,5 cm na šířku i do hloubky a na výšku zhruba 124 cm. Z materiálů převažují velmi odolně působící plasty, kromě tyčky madla, kterou tvoří kov. Všechny vyjímatelné prvky mají jasné označení a manipulace s nimi je jednoduchá. U země se tažením k sobě dostanete k válci, pro jehož vytažení stačí jen mírně zatlačit na levé straně na jeho vystupující černý okraj. Nad ním ve spodní části přístroje, kam směřuje veškerá sesbíraná nečistota, lze vysunout stisknutím označené plochy směrem dolů a pohybem vpřed nádobu s HEPA filtrem. Jako poslední je pomocí stejného mechanismu otevírání možná manipulace s nejvýše umístěným zásobníkem na vodu a čistící emulzi. O aktuálním stavu informuje velmi přehledný barevný displej nahoře, takže máte neustále jasno v tom, jak dlouho se ještě můžete věnovat uklízení a také dalších nastaveních, kterými stroj disponuje.

Fotogalerie #2 Tineco Floor One S3 Extreme detail side Tineco Floor One S3 Extreme wheel detail 1 Tineco Floor One S3 Extreme wheel detail 2 Tineco Floor One S3 Extreme bottom open-brush Tineco Floor One S3 Extreme bottom open-brush 2 Tineco Floor One S3 Extreme bottom open-bush 3 Tineco Floor One S3 Extreme dirty tank moving out Tineco Floor One S3 Extreme dirty tank out Tineco Floor One S3 Extreme dirty tank HEPA Tineco Floor One S3 Extreme open down Tineco Floor One S3 Extreme open dirty tank Tineco Floor One S3 Extreme open water tank 2 Tineco Floor One S3 Extreme water tank solo Tineco Floor One S3 Extreme open water tank 3 Tineco Floor One S3 Extreme displej protection remove Tineco Floor One S3 Extreme display on side Vstoupit do galerie

Zprovoznění rozhodně nepředstavuje nic složitého, neboť o nainstalování součástí, jako jsou válec nebo filtr, se již postarali ve výrobě. Zbývá tedy namontovat madlo, tak aby nápis „Tineco“ směřoval dopředu a vložením jmenovaných přihrádek po obou stranách společně s připojením napájecího adaptéru ke zdroji energie připravit k použití základnu. Před prvním spuštěním je vhodné se ještě seznámit s jednotlivými komponenty a nahlédnout do přiloženého manuálu s cílem se dozvědět, jak probíhá údržba i čištění.

Fotogalerie #3 Tineco Floor One S3 Extreme conector handgrip logo Tineco Floor One S3 Extreme handgrip conector Tineco Floor One S3 Extreme top side Tineco Floor One S3 Extreme display top Tineco Floor One S3 Extreme accesories base 1 Tineco Floor One S3 Extreme accesories base detail in Tineco Floor One S3 Extreme accesories base detail in 2 Tineco Floor One S3 Extreme HEPA 2 base Tineco Floor One S3 Extreme base front Tineco Floor One S3 Extreme base contact detail Tineco Floor One S3 Extreme base back Tineco Floor One S3 Extreme plug in Tineco Floor One S3 Extreme plug in DC 2 Vstoupit do galerie

Ovládání

Na zařízení se nachází jen čtyři tlačítka. Tři z nich výrobce umístil na madlo, přičemž první slouží k vypnutí či zapnutí, druhé k volbě jednotlivých módů zaměřujících se na typ užití i výkon a třetí pro zmíněné samočištění. Poslední ovládací prvek je třeba hledat vzadu nad označením modelu se základními technickými údaji. Tento zmáčknutím ztlumí pokyny hlasového asistenta a podržením na alespoň 3 sekundy zpřístupní Wi-Fi párování s aplikací.

Fotogalerie #4 Tineco Floor One S3 Extreme control hand Tineco Floor One S3 Extreme display on Tineco Floor One S3 Extreme power on top Tineco Floor One S3 Extreme back detail wifi Vstoupit do galerie

Wi-Fi párování s Tineco Life

Jak již bylo řečeno, k propojení s mobilní aplikací dostupnou jak pro iOS v App Store, tak pro telefony a tablety se systémem Android na Google Play, je potřeba pouze podržet tlačítko na zadní straně podlahového čističe Floor One S3 Extreme po dobu nejméně tří sekund, po které se rozsvítí ikona Wi-Fi na displeji. Pak už nastává čas zaměřit svou pozornost k mobilnímu zařízení, otevřít Tineco Life, zaregistrovat se a přidat vybraný přístroj z nabídky. Poté se objeví průvodce s pokyny a v dalším kroku (swipnutím vlevo) požadavek na zadání přístupových údajů k bezdrátové síti domácnosti. Samotný proces párování trvá jen několik sekund a o úspěchu software informuje oznámením „Added Successfully“, pod kterým výrazně vyvedené tlačítko „Start“ nabádá ke vstupu do rozhraní.

Fotogalerie #5 Tineco Life screen 2 Tineco Life screen 3 Tineco Life screen 4 Tineco Life screen 5 Tineco Life screen 6 Tineco Life screen 7 Tineco Life screen 8 Tineco Life screen 9 Tineco Life screen 10 Tineco Life screen 11 Tineco Life screen 12 Tineco Life screen 13 Tineco Life screen 14 Tineco Life screen 15 Tineco Life screen 16 Tineco Life screen 17 Tineco Life screen 18 Tineco Life screen 19 Tineco Life screen 20 Vstoupit do galerie

V něm se uživateli naskýtá možnost prohlédnout si množství užitečných údajů od úrovně nabití přes potřebu čištění až po aktuální nastavení hlasových oznámení a zároveň příležitost je změnit nebo si třeba naplánovat upozornění na úklid podle svých časových možností.

Klíčové technické údaje

Tineco Floor One S3 Extreme se může pochlubit 30 aW sacího výkonu, přímým pohonem čistícího kartáče a baterií o kapacitě 4 000 mAh, která poskytuje energii pro provoz na 25 až 35 minut, přičemž po vybití dosáhne maximální úrovně zhruba za 3 až 4 hodiny. Jak již zaznělo výše, k filtraci využívá systém HEPA a dokáže pracovat jako vysavač i mop zároveň. Pro komunikaci s aplikací Tineco Life přístroj využívá Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a o všech klíčových skutečnostech informuje skrze vestavěný kruhový displej. Pokud jde o objem nádob, ta zachycující špínu i znečištěnou kapalinu má 0,5 l a zásobník na čistou vodu je o něco málo větší, když pojme 0,6 l. Podlahový čistič si poradí téměř se všemi typy krytin v interiéru, včetně dlaždic, vinylu, dřeva, laminátu, linolea nebo mramoru. Narozdíl od některých konkurentů je vybaven samočistícími funkcemi, jež citelně usnadňují údržbu.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Jednoznačnou předností je z mého pohledu především úroveň čistoty, kterou svému majiteli dokáže Tineco Floor One S3 Extreme poskytnout. V naší domácnosti se mi podařilo po dvou dnech od provedeného úklidu s tímto podlahovým čističem zachytit překvapivé množství nečistot, které stále zůstávaly v jednotlivých místnostech, kde máme položenu dlažbu, linoleum i koberec. Následující ráno jsem nabyl dojmu, že to mělo vliv i na kvalitu vzduchu, což bylo dalším příjemným překvapením, a navíc byla vynaložená snaha opravdu vidět. Jako majitel psa, jsem se do jisté míry musel smířit s tím, že se občas někde nějaký ten chlup vyskytne, ovšem tentokrát mne udivilo, že jejich množství bylo sotva znatelné při porovnání s běžnými postupy. O několik dní později jsem úklid zopakoval a musím říct, že dobře odvedená práce přístroje se jasně projevila, když obsah odpadní nádoby odrážející míru znečištění zdaleka nedosahoval předchozí úrovně.

Zkoušel jsem vysát nejrůznější typy předmětů odlišné velikosti od jemných zrníček přes rýži a hrstku písku až po silikonové kuličky nebo hromádku připínáčků a ve všech případech jsem se dočkal vynikajících výsledků prakticky bez pozůstatků. Zařízení si snadno poradí i se zaschlými skvrnami například od rozlitého čaje, kávy i vážnějšími nehodami, které mohou v kuchyni či jídelně nastat.

Fotogalerie #6 Tineco Floor One S3 Extreme thumbtacks Tineco Floor One S3 Extreme balls Tineco Floor One S3 Extreme rice Tineco Floor One S3 Extreme grain Tineco Floor One S3 Extreme tea Vstoupit do galerie

Pokud jde o reálnou výdrž baterie, tak jsem nemusel ani jednou práci z důvodů potřeby dobíjení přerušit. V módu vysávání, který jsem zvolil při prvním kole testování na zhruba 70 m2, klesla úroveň po 23 minutách z 99 % na 67 %. Před nákupem tedy stojí za to nejprve zvážit, jak velký prostor potřebujete obstarat, každopádně v našem malém rodinném domě nebyl důvod k obavám. Doba, za kterou dosáhne baterie maxima, se mi jeví jako reálná, z 53 %, které ukazoval displej po vybalení, jsem se dostal k 100 % za necelé 2 hodiny (bez 3 minut).

Přestože jsem si dal záležet na přípravě, tedy zvedl všechny židličky, konferenční stolek a další předměty, které by mohly narušit či zdržet průběh, doba, kterou běžně strávím vysáváním i vytíráním, byla výrazně kratší, většinou mi to zabere více než hodinu, a to do toho nezahrnuji čekání, než určitá část pořádně vyschne. Na druhou stranu, je třeba počítat také s časem, který na závěr bude nutné věnovat čištění samotného stroje. Nejde o nic dramatického, ale rozhodně není dobré tuto aktivitu jakkoli opomíjet, ostatně na to výrobce sám také upozorňuje.

Mně poměrně důkladná očista trvala zhruba 7 minut. Přestože je Tineco Floor One S3 Extreme značně flexibilní a lze jej vytáčet do obou stran, rozteč kartáče a rozměry spodní části vás limitují v tom, kam je možné se s ním dostat, pročež pro interiér plný malých zákoutí či jinak hůře přístupných míst nemusí být ideální.

Cena

Hledáte-li spojence v boji s nečistotami, Tineco Floor One S3 Extreme je rozhodně horkým kandidátem, přičemž jej lze aktuálně pořídit za 9 999 Kč. Pokud je vašim cílem perfektní stav domácnosti, nabízí se jako velmi efektivní nástroj, jak toho dosáhnout, k čemuž přidává zmíněné chytré funkce, které činí přístroj ještě o něco zajímavějším.

