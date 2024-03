Fototest iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra: Fotí lépe špička Applu, nebo Samsungu? 

Apple v září loňského roku představil řadu iPhonů 15, ze kterých je nejvybavenějším modelem iPhone 15 Pro Max, a to díky jeho novému 5x teleobjektivu. Samsung v půlce ledna ukázal světu řadu Galaxy S24, kde je tím nejlepším model s přídomkem Ultra. Jak si vedou v přímém porovnání fotografických dovedností?

Apple u svého vrcholného iPhonu nahradil 3x teleobjektiv tím 5x, Samsung naopak nahradil 10x periskopický teleobjektiv tím 5x. Obě společnosti ale udělaly dobře. S iPhonem tak vidíme dál, Samsung pak razantně zvednul kvalitu výsledku, protože jeho 5x teleobjektiv má 50MPx rozlišení. Navíc možnost 10x přiblížení nabízí pořád, jen si zde více hraje se softwarem.

Galaxy S24 Ultra fotoaparáty

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 200 MPx, OIS, f/1,7

Teleobjektiv: 50 MPx, 5x optický Zoom, OIS, f/3,4

Teleobjektiv: 10 MPx, 3x optický Zoom, OIS, f/2,4

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2

iPhone 15 Pro Max fotoaparáty

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 48 MPx, OIS s posuvem snímače, f/1,78

Teleobjektiv: 12 MPx, 5x optický Zoom, OIS, f/2,8

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/1,9, PDAF

S ohledem na možnosti by se mohlo zdát, že má Samsung navrch. Je to ale jen úhel pohledu. Vzhledem k tomu, jak kvalitní má periskopický teleobjektiv totiž tím 3x fotit chtít vlastně nebudete. 10x přiblížení se pak hodí jen pro specifické účely, ale je rozhodně fajn, že zde je. Pokud jde o digitální přiblížení, má Galaxy S24 Ultra pořád to 100x, i když tady je využití rovno spíše nule. iPhone 15 Pro Max nabízí jen 25x digitální přiblížení.

Standardní rozsah iPhonu 15 Pro Max je 0,5, 1, 2x (digitál) a 5x přiblížení. Jistě, jsou zde ještě 28 a 35mm ohniska, ale to spíše jen do počtu. Je tomu proto, protože u nich jde už o digitální hrátky (jedná se o 1,2 a 1,5x přiblížení). Galaxy S24 Ultra vám nabídne rozsah 0,6, 1, 3, 5, 10x. Který ze smartphonů ale fotí lépe? V porovnání níže můžete vlevo vidět fotografii z iPhonu, vpravo pak tu ze Samsungu.

Nebudeme nikomu nadržovat a říkat nějaký verdikt, abychom nebyli nařčeni z toho, že jsme zaujatí. Rozhodnutí je na vás. O svůj názor, který je z těchto fotomobilů lepší, se můžete podělit v komentářích.