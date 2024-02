iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra: Podívejte se na srovnání 5× zoomu

Apple u svých iPhonů razil spíše 3× optické přiblížení, Samsung ale sázel v řadě Galaxy S hned na dva teleobjektivy, a to 3× a 10×. Oba ale letos svou strategii mírně pozměnily. Jak iPhone 15 Pro Max tak Galaxy S24 Ultra mají nové 5× teleobjektivy. Který fotí lépe?

Máme tu možnost novinku Samsungu testovat, a tak jsme oba modely aktuální špičky portfolia smartphonů postavili v bitvě o to, kdo pořizuje lepší fotografie s pětinásobným přiblížením. To, kam až dohlédnou, ale není všechno. Oba mají jiná ohniska, jiné snímače i clonu, což do jisté míry také určuje výsledek. V porovnání níže jsou fotografie z iPhonu 15 Pro Max vlevo, ty z Galaxy S24 Ultra vpravo.

I když jde o pětinásobné optické přiblížení, jak oba uvádějí, iPhone dohlédne dál. Jeho ohnisko je totiž 120 mm, to u Galaxy S24 Ultra je 111mm. Clona je u prvního řečeného ƒ/2,8, u druhého pak ƒ/3,4. Jiná jsou i rozlišení, a to 12 MPx vs. 50 MPx. Samsung si tímto rozlišením totiž pomáhá i k 10× přiblížení a snaží se zmírnit dopady horší clony. Jasně to pak značí větší míru detailů na výsledném snímku. Právě s ohledem na clonu mají ale jeho výsledky horší kontrast.

Které fotografie ale vypadají lépe? Pokud fotíte objekty, vyhrává iPhone. Jeho výsledky mají hezčí podání barev a nemají našedlý závoj. Na druhou stranu, pokud fotografuje cokoli vzdálenějšího, a to typicky krajinu, vyhrává Samsung, a to díky jeho detailům. U iPhonu 15 Pro Max totiž často a rádo dochází ke slévání pixelů, a to zejména ve složitějších scénách (tráva, lesy i vzdálené budovy). Pravda je však taková, že oba podávají skvělé výsledky, když bereme v potaz to, že jde pořád jen o „telefony“.

