Známe jeden z prvních alternativních App Storů, který na iPhony dorazí s iOS 17.4

Již příští týden uvolní Apple pro iPhony nový iOS 17.4, jehož součástí bude na území Evropské unie mimo jiné podpora alternativních obchodů s aplikacemi. Ty tak bude možné vůbec poprvé v historii jednoduchým způsobem (tedy bez nejrůznějších firemních profilů, jailbreaků a tak podobně) instalovat z jiného zdroje než je App Store. Možná o to překvapivější je pak to, že je mezi vývojářskými společnosti zatím docela ticho po pěšině ohledně ohlášení brzkého příchodu jejich vlastních obchodů na iPhony. Světlou výjimkou je v tomto směru Epic Games, který však blíže nespecifikoval, kdy svůj Epic Games Store na iPhony dodá. To v případě vývojářů z MacPaw již víme, že se tak stane bezprostředně po vydání iOS 17.4.

Společnost MacPaw oznámila před pár hodinami, že její služba Setapp známá z Maců míří s iOS 17.4 na území Evropské unie i na iPhony a to právě skrze alternativní obchod s aplikacemi. Setapp je uživatelsky velmi oblíbenou službou založenou na předplatném, za které mají její předplatitelé přístup k celé řadě nejrůznějších aplikací, potažmo prémiovým funkcím v nich. Na Macích je to například Ulysses, iStat Menus, Spark Mail, Unite, Yoink a další. Standardně placené aplikace tedy lze díky Setappu získat i na bázi předplatného, což mnozí uživatelé využívají. A přesně to chce nyní MacPaw realizovat i na iPhonech.

Po vydání iOS 17.4 chce MacPaw vypustit na iPhony alternativní obchod s aplikacemi s názvem Setapp Mobile, který nabídne dle slov jeho tvůrců pečlivě vybrané aplikace. Obchod bude sice zatím jen v beta režimu, bude nicméně dostupný všem uživatelům a MacPaw na něm bude „jen“ ladit chyby, které odhalí až jeho ostrý provoz. Co se pak týče typu aplikací, které budou v Setapp Mobile dostupné, MacPaw láká konkrétně na toto:

– Nástroje pro produktivitu a podnikání: Zvyšte svou efektivitu pomocí nástrojů pro správu rozvrhu, udržování přehledu, přizpůsobení si práce s internetem a mnoho dalšího.

– Kreativní a návrhářský software: Uvolněte svůj tvůrčí potenciál s intuitivními nástroji určenými pro animaci fotografií, tvorbu dokumentů a další.

– Životní styl a produktivita: Zlepšete své každodenní rutiny pomocí aplikací, které vám pomohou vytvořit lepší návyky, sledovat nejnovější zprávy a efektivně spravovat poznámky a nápady.

– Užitečné aplikace: Vyzkoušejte si, jak se vám líbí a jak se vám líbí: Ulehčete si každodenní úkoly pomocí aplikací, které vám umožní snadno sdílet soubory, sledovat výdaje a zefektivnit proces organizace nápadů.

– Specializované profesionální nástroje: Vyzkoušejte pokročilé aplikace přizpůsobené pro podrobné vyhledávání dokumentů, komplexní správu databází a další.

Zdá se tedy, že možnost instalace aplikací mimo App Store nebude ve výsledku jen nebezpečným negativem, ale taktéž možností, jak se k některým standardně placeným aplikacím jednorázovou cestou dostat výhodněji. Právě podobné počiny pak mohou bezesporu vnímání této novinky uživateli změnit. V současnosti je totiž mnoho jablíčkářů ostře proti zavedení podobných změn právě kvůli obavám z bezpečnosti App Store. Podobné možnosti by ale skutečně mohly leckoho přimět, že tato změna je ve výsledku spíš pozitivem.