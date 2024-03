WhatsApp se začíná pomalu otevírat! Již brzy přes něj půjde psát na Messenger a další

To, o čem jsme vás informovali již před několika týdny, se pomalu, ale jistě stává realitou. Řeč je konkrétně o otevření aplikace WhatsApp dalším komunikátorům, což jinými slovy znamená, že přes WhatsApp bude možné psát například na Messenger a tak podobně, přičemž z Messengeru a jiných aplikací půjde zase psát na WhatsApp. Právě tuto možnost začala nyní Meta testovat s tím, že vydání by mělo být na pořadu dne v dohledné době.

Otevření aplikace WhatsApp komunikátorům třetích stran vyžaduje konkrétně nový zákon o digitálních trzích na území Evropské unie, který vstoupí v platnost ve středu 6. března. Je tedy možné, že hned 6. března uvolní Meta pro WhatsApp update, díky kterému začne aplikace okamžitě splňovat nové požadavky EU. Na screeshotu níže, který zveřejnil konkrétně portál WABetaInfo, si pak můžete prohlédnout novou možnost ve WhatsApp, přes kterou bude možné multiplatformní chatování spustit. Vyskakovací okno vás nicméně bude informovat o tom, že se jedná svým způsobem o riziko, jelikož můžete chatovat s aplikací, která má odlišné end-to-end šifrování či na které se více šíří podvody.

Co se týče aplikací, se kterými bude WhatsApp kompatibilní, to ve výsledku ukáže až čas. Ze strany tvůrců menších komunikátorů, na které se nový zákon o digitálních trzích nevztahuje, jsme se totiž zatím žádných bližších informací o tom, zda budou mít o kompatibilitu zájem, nedozvěděli, stejně jako nevíme, zda třeba tato možnost nebude ve výsledku nativní. Dá se však vsadit minimálně na to, že Messenger bude s WhatsAppem kompatibilní od prvopočátku, jelikož se jedná taktéž o komunikátor ze stáje Mety a bylo by proto divné, kdyby zde funkčnost chyběla.