Máte stejné reflexy jako piloti F1? Otestujte to na svém iPhone!

Pokud se chcete stát špičkovým jezdcem a usednout do monopostu F1, musíte mít kromě nesmírného talentu, sponzorských peněz a spousty dřiny také jednu zásadní věc a tou je postřeh. I když budete cítit vůz jako nikdo jiný, bude vám to prd platné pokud na to, co cítíte pod vaším zadkem nedokážete včas zareagovat.

Piloti F1 mají spoustu cvičení věnovaných právě tomu, aby dokázali zlepšit svou reakční dobu. Průměrná reakční doba u běžného člověka je okolo jedné vteřiny, což znamená, že pokud se vám v autě stane nějaká nepředvídatelná situace a potřebujete zareagovat, mozku trvá jednu vteřinu, než vyhodnotí, co se děje a jak vlastně zareaguje. To samozřejmě platí pouze u nepředvídané situace. V případě, že něco očekáváte a záleží pouze na vašem postřehu, jak rychle zareagujete na to co očekáváte, že se stane, je reakční doba výrazně rychlejší. To jaká je ta vaše si snadno ověříte pomocí jednoduché hry F1 start glitch, kterou si můžete zahrát přímo ve svém prohlížeči na iPhone nebo kterémkoli zařízení s dotykovým displejem. Samozřejmě můžete hrát i na počítači, ovšem na dotykovém displeji je to přece jen větší legrace.

Hra spočívá v tom, že jakmile se poprvé dotknete displeje, spustí se klasická startovací sekvence závodů F1, kdy postupně nabíhají červená světla na všech pěti semaforech a po jejich zhasnutí můžou jezdci vyrazit. Světla zhasnou vždy v jiný čas poté, co se všechna postupně rozsvítí. Vašim úkolem je se dotknout displeje telefonu co nejrychleji poté, co všechna červená světla na displeji zhasnou. Díky videu níže si navíc můžete porovnat své výsledky s tím, jakou reakci předvedl jeden z největších současných talentů Max Verstapen, legenda F1 Fernando Alonso nebo další špičkový jezdci jako je Perez, Kvyat nebo Romain Grosjean.

Hru si můžete zahrát přímo zde