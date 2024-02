Jablíčkáře ohrožuje nový nebezpečný macOS virus. Obrana je však jednoduchá

Přestože mnozí jablíčkáři mají Macy de facto za nezavirovatelné, jelikož se v souvislosti s nimi o virech a malwarech mluví minimálně, zatímco ve spojitosti s Windows je o virech slyšet takřka dnes a denně, rozhodně to není pravda. I Macy totiž viry trápí a co víc, uživatelům dokáži zavařit opravdu ve velkém. V poslední době je to zejména malware Atomic Stealer, který lze do Macu dostat například stahováním souborů z internetu, které se tváří jakožto nelegální kopie placených softwarů. Právě jejích součástí je totiž malware nejčastěji.

Podle bezpečnostních expertů se malware Atomic Stealer zaměřuje primárně na kryptopeněženky, data prohlížeče, systémové informace a hesla a to včetně toho přímo k Macu. Rozhodně se tedy nejedná o nic bezpečného. Jedním dechem se však sluší dodat, že do rizika se uživatel, kterého virus zasáhne, pustil sám od sebe už jen tím, že se snažil z internetu stáhnout nelegální kopie placených softwarů, takže šel právě zavirování naproti. A právě díky tomu lze uživatelům, kteří se tohoto malware bojí, poskytnout jednoduchou, leč účinnou radu, jak se jej vyvarovat. Úplně totiž postačí, když budete stahovat aplikace pro Mac jen z App Store, popřípadě od ověřených vývojářů, jejichž aplikace jsou schváleny Applem. Pokud pak již virus do Macu dostanete, nezbývá nic jiného než se jej pokusit zlikvidovat skrze antivirový program, například CleanMyMacX.