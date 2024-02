Call of Duty: Warzone Mobile má oficiální datum vydání!

Pokud jste příznivci herního hitu Call of Duty: Warzone, máme pro vás vynikající zprávu! Activision totiž před pár hodinami na svém oficiálním účtu na X oznámil, že dlouho připravovanou mobilní verzi této hry ve formě Call of Duty: Warzone Mobile vydá již 21. března! A že bude hned od začátku o co stát.

Hned od startu hry na iOS a Androidech budou k dispozici dvě mapy – konkrétně oblíbený Verdansk spolu s Rebirth Island. Super je, že pokud hrajete Warzone již na počítači a konzoli, budete moci na mobilu začít se stejným levelem a výbavou, jako právě na jiných platformách. Activision si totiž pro hráče připravil sdílený postup mezi Warzone Mobile, PC a konzolí, což jinými slovy znamená, že to, co „nahrajete“ na jedné platformě, posune vaší postavu na všech ostatních – tedy samozřejmě, budete-li hrát přihlášeni pod jedním účtem. A jen pro zajímavost, „putovat“ napříč platformami s vámi bude i Battle Pass, pokud si jej předplácíte. Touto věcí nicméně odpovídáme i na otázku, zda bude Warzone Mobile podporovat cross-platform s konzolemi a PC. To bohužel možné nebude, byť z iPhonů by mělo jíž hrát s hráči na Androidech.

Co se týče map, o kterých jsme se zmínili výše, na Verdansku bude možné hrát jen režim Battle Royale a to o 120 hráčích na hrací ploše, u Rebirth Islandu pak bude k dispozici oblíbený mód Resurgence pro 48 hráčů. Activision si ale pro Warzone Mobile přichystal i nálož módů z klasického multiplayeru Call of Duty. Nechybí například Shipment, Shoot House a Scrapyard. a těšit se můžete i na nálož klasických režimů, jako je Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed a Search & Destroy, včetně variant Hardcore.

Co se týče ovládání, i to je pojato vcelku velkoryse. K dispozici je jednak virtuální ovladač zobrazený přímo na displeji telefonu, který si můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb, aby se vám hrálo na dotykové obrazovce co nejlépe, nebo můžete využít podporu herních ovladačů, například od PlayStationu či Xboxu.

Pokud se tedy už nyní nemůžete nového Call of Duty: Warzone Mobile dočkat, můžete pomalu začít stříhat metr. Vydání je totiž již vskutku za rohem. A pokud už nyní víte, že na něm budete ujíždět a chcete si jej vyzkoušet mezi prvními, doporučujeme se „předregistrovat“ přes tlačítko Získat v App Store. Jakmile tak učiníte, zajistíte si skin, zbraň a tak podobně.

Do Call of Duty: Warzone Mobile se předregistrujete zde