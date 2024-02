Apple Car prý nemělo mít volant, o řízení se měla kompletně starat Siri

O Apple Car je v posledních dnech slyšet snad na každém rohu. Nikoliv však proto, že by jej Apple světu po letech vývoje konečně představil, ale proto, že naopak jeho vývoj definitivně zrušil. Jak se však dostávají na světlo světa další a další detaily o tomto projektu, člověku by se skoro až chtělo říci, že je to tak jen a jen dobře. Zdroje The New York Times totiž přišly například s naprosto šílenou vizí toho, jak se mělo Apple Car řídit. A volant byste v něm hledali opravdu marně.

Jelikož probíhal vývoj Apple Car více než 10 let a pro Apple měl být alespoň z prvopočátku extrémně důležitý, nikoho příliš nepřekvapí, že se na něm podílela i designérská legenda Jony Ive, která v Applu působila ještě za dob Steva Jobse. Právě Ive měl navrhnout spolu se svými designéry první koncepty vozu podobné například Fiatu Multipla 600, v jejichž interiéru však chyběl volant. Důvod? Řízení vozu mělo být plně autonomní s tím, že pokud chtěl cestující změnit směr, popřípadě jiné nastavení ve voze, musel o to požádat Siri.

Tuto vizi měl Ive odprezentovat na podzim Timu Cookovi v ústředí projektu v Sunnyvale v Kalifornii a to na poměrně úsměvné prezentaci. Ta měla spočívat v tom, že oba muži se usadili do designéry předpřipraveného modelu interiéru vozu s tím, že vedle vozu stál najatý herec, který četl ze scénáře hlášky Siri, které by ve voze měly zaznít ve chvíli, kdy by se již vydal na cestu. Ive následně Cookovi demonstroval i interakce se Siri, kdy se herce á la Siri zeptal například na to, jakou restauraci nyní vůz imaginárně minul. Zkrátka a dobře, pořádný bizár. A právě s ohledem na něj je tak možná opravdu dobře, že se projekt Applu nepodařil dotáhnout do konce. Některé věci by se totiž holt měly přenechat zkušenějším.