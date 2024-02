Pozdě, ale přece: Do Google Maps přichází dlouho očekávané vylepšení

S téměř ročním zpožděním se funkce Mapy Google Glanceabke Directions aneb „přehledné trasy“ konečně rozšířila do zařízení se systémem Android a iOS po celém světě. Tento dlouho očekávaný doplněk zvyšuje pohodlí a bezpečnost navigace tím, že přináší důležité informace o cestě přímo na uzamčenou obrazovku. Společnost Google tuto funkci původně oznámila již v únoru 2023, ale její zavedení trvalo podstatně déle, než se očekávalo.

Kromě několika sporadických výskytů v průběhu loňského léta nebyly o vývoji této funkce až do ledna 2024, kdy bylo oznámeno, že se funkce začala v tichosti objevovat uživatelům po celém světě, žádné další aktualizace. Nyní se podle serveru Android Police rozšiřuje plošně, a to i mezi jablíčkáře. Zmíněná funkce vám poskytne rychlý přehled o vaší cestě se základními aktualizacemi, jako je odhadovaný čas příjezdu (ETA) v reálném čase a navigační pokyny ve stylu turn-by-turn. Můžete sledovat váš postup podél přehledu trasy i bez spuštění plnohodnotné navigace, což je ideální pro potvrzení trasy nebo když se nacházíte ve známém území. Mapy také automaticky upraví trasu, pokud se rozhodnete pro objížďku, aniž by byl nutný jakýkoli ruční zásah, což zajistí, že zůstanete na trase, i když dojde k neočekávaným změnám.

Díky novým možnostem navigace také nebudete muset neustále odemykat telefon, abyste zkontrolovali svůj postup. To je výhodné zejména při řízení, kdy jsou tak vaše cesty bezpečnější. Funkce by měla být dostupná v nejnovější aktualizace aplikace Google Maps pro iOS i Android. O její přítomnosti se můžete přesvědčit tak, že na vašem iPhonu spustíte Google Maps, kliknete na ikonku vašeho profilu v pravém horním rohu a ihned nahoře klepnete na Navigace. Nakonec zamiřte až dolů a aktivujte položku Přehledné trasy při navigaci.