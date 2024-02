Google předběhl Apple! Jednu z nejočekávanějších novinek iOS 18 má jako první Android

Téma číslo jedna letošní WWDC je jasné –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ umělá inteligence. Očekává se totiž, že právě umělá inteligence bude do jablečných operačních systémů v tomto roce hojně integrována, přičemž hlavní roli bude samozřejmě hrát i v mobilním iOS 18. Kolem něj je přitom již nyní celá řada úniků, na kterých se shodují ty nejvěrohodnější zdroje v čele s Markem Gurmanem z Bloombergu. Jednou z novinek má být velmi propracovaná spolupráce mezi Siri a aplikací Zprávy, která by měla spočívat například v analýze příchozích zpráv a následných návrzích odpovědí na ně, popřípadě ve tvorbě záznamů do kalendáře vycházejících právě z textu zprávy a tak podobně. A právě typově podobnou novinku nyní představil Google ve svém Androidu.

V aktualizaci beta verze Google Messages, která dorazí tento týden, budou uživatelé moci komunikovat s chatbotem Google Gemini (dříve nazývaným „Bard“) přímo v aplikaci, kde jim může pomoci navrhovat zprávy pro jejich přátele, plánovat události, nebo jednoduše uživatelům pomoci s odpověďmi. Novinka bude dostupná prozatím pouze v anglickém jazyce. AI asistenta rovněž získá i Android Auto. V tomto případě asistent zvládne automaticky shrnout do pár vět dlouhé texty nebo obsáhlé skupinové chaty, když uživatelé řídí. Navrhne také relevantní odpovědi a akce, které mohou uživatelé jedním klepnutím odeslat. Dále bude možné sdílet svůj odhadovaný čas příjezdu nebo zahájit hovor.

Kromě již zmíněné integrace Siri a Zpráv se má Apple v iOS 18 zaměřovat také například na automatické generování skladeb v Apple Music. Zároveň se ale ve velkém očekává, že celá řada prémiových funkcí dorazí až s modely iPhonů 16, které mají mít výrazně vylepšený Neural Engine.