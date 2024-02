Máte Apple produkty ve firmě? Svěřte se do rukou profíků z Logicworks a vyždímejte z nich vyždímat maximum

Komerční sdělení: Prakticky dnes a denně se lze v souvislosti s Apple produkty doslechnout, že jsou jako dělané pro zvýšení pracovní produktivity a celkově že jsou pro podnikové prostředí naprosto dokonalou volbou. Háček je však tak trochu v tom, že ne každý ví, co si vlastně pod frázemi typu „Apple ve firmě“ č „Apple produkty v byznysu“ představit.

Pokud nad tím tápete i vy jakožto majitel či manažer firmy, popřípadě pokud máte již první krok ve formě pořízení Apple produktů do firmy za sebou, ale stále jste nepocítili navýšení produktivity, není od věci využít služeb Logicworks, člena skupiny Apple Consultants Network. Právě Logicworks vám totiž ve firmě dokáže nastavit Apple produkty tak, aby lidově řečeno „šlapaly jako hodinky“ a vy tak díky nim skutečně pocítili, že využívat Apple produkty ve firmě se rozhodně vyplatí, jelikož je práce s nimi ve srovnání s konkurencí hotová báseň.

Co Logicworks nabízí:

Konzultace – Analýza a plán integrace Apple zařízení do firemního prostředí.

– Analýza a plán integrace Apple zařízení do firemního prostředí. Nákup a financování – Apple zařízení s doplňkovými službami a financováním.

– Apple zařízení s doplňkovými službami a financováním. Implementace – Nasazení a zabezpečení Apple zařízení do stávající infrastruktury.

– Nasazení a zabezpečení Apple zařízení do stávající infrastruktury. IT outsourcing – Kompletní IT podpora pro malé a střední firmy používající Mac.

– Kompletní IT podpora pro malé a střední firmy používající Mac. Enterprise podpora – Podpora IT oddělení: SLA, workshopy a konzultace na míru.

– Podpora IT oddělení: SLA, workshopy a konzultace na míru. Vývoj – Nativní a webové aplikace, middleware, skriptování a podpora.

Zkrátka a dobře, Logicworks toho zvládá opravdu mnoho a je jen na vás, jaké z jeho služeb využijete. Nicméně vzhledem k tomu, že je Logicworks součástí sítě Apple Consultants Network, kterou lze přirovnat velmi zjednodušeně řečeno například k autorizovaným Apple servisům ve světě opraven, můžete si být jisti tím, že se svěříte do rukou skutečných profíků, kteří díky Applu v zádech skutečně ví, co dělají a jak vám pomoci. Jejich oslovení tedy rozhodně stojí za zvážení, nevíte-li si s Apple produkty v práci rady či jejich začlenění do firmy teprve plánujete.

