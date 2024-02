Konečně! iPhony 17 a 17 Plus přinesou jednu z nejlepších vychytávek řady Pro!

Jestli je Apple za něco v posledních letech poměrně tvrdě kritizován, pak je to fakt, že s nasazením některých funkcí u základních iPhonů zbytečně dlouho otálí, zatímco u konkurence jsou již naprostým standardem. Krásným příkladem je absence vyšší obnovovací frekvence displeje spolu s Always-on, což jsou věci, které v současnosti nabízí kdejaký levný Android. Apple se však u základních iPhonů stále drží jen fixní 60Hz obnovovací frekvence displeje, která Always-on zobrazování základních informací neumožňuje. To se však podle nových informací od asijského portálu The Elec změní.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že má Apple pro iPhony 17 a 17 Plus v příštím roce připravené nové displeje, které u nich umožní po letech čekání konečně nabídnout vyšší obnovovací frekvenci v kombinaci s Always-on. Super je pak to, že zdroje z Asie hovoří rovnou o ProMotion, tedy variabilní obnovovací frekvenci až do 120Hz, takže se dle všeho jablíčkáři nemusí obávat toho, že by je Apple „ošidil“ například nasazením jen 90Hz obnovovací frekvence, která se na smartphonech též v posledních letech docela ve velkém vyskytuje. Na pohled je sice příjemnější než 60Hz displeje, na plynulost 120Hz však logicky nemá.

Displeje pro nové iPhony 17 a 17 Plus by mělo dodávat čínské BOE s tím, že pokud by mělo s kapacitami problémy, obrátí se Apple na LG a Samsung. BOE je však pro tuto zakázku první volbou, stejně jako má být využito pro výrobu displejů chystaného iPhonu SE 4, který by měl příští rok taktéž dorazit. Nezbývá tedy než doufat, že jsou veškeré tyto informace založené na věrohodných zdrojích a příští rok skutečně dorazí základní iPhony, za které se Apple již nebude muset po displejové stránce stydět. V současnosti je totiž 60Hz displej u telefonu s cenovkou nad 20 tisíc korun dost pro smích.