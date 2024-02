iPadOS 18 kompatibilita: Na tyto iPady nainstalujete podle čerstvého úniku nový OS

Poté, co před pár hodinami unikla na světlo světa kompatibilita iOS 18, se nyní dostala ven i kompatibilita iPadOS 18. Pokud tedy patříte mezi majitele iPadů a zároveň jste nadšenými uživateli každé nové verze iPadOS, v následujících řádcích zjistíte, zda bude váš iPad s novým OS kompatibilní či nikoliv. O zveřejnění seznamu se postaral konkrétně poměrně spolehlivý leaker Aaron Perris, který se v minulosti už mnohokrát trefil přímo do černého. Bohužel, tentokrát by jeho trefa do černého znamenala zabití pár oblíbených modelů.

iPadOS 18 kompatibilita

iPad Pro 2018 a novější

iPad Air 2019 a novější

iPad mini 2019 a novější

iPad 2020 a novější

Jak tedy můžete sami vidět, nový iPadOS 18 by neměl být kompatibilní s první generací 10,5“ iPadu Pro a s druhou generací 12,9“ iPadu Pro, které se světu představily na WWDC 2017. Stejně tak přijde o podporu šestá a sedmá generace základních iPadů, jelikož jejich čipy A10 Fusion již nebudou výkonnostně stačit na funkce, které si Apple pro své tablety připravuje. Řeč je zejména o AI novinkách, kterých by mělo být právě v iOS a iPadOS plno. Jedním dechem se ale sluší dodat, že dokud nebude kompatibilita nového iPadOS oficiálně oznámena Applem, naděje na to, že půjde tento systém nainstalovat i na starší iPady tu stále je.