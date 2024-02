Apple vydal RC bety iOS 17.4, iPadOS 17.4, tvOS 17.4, watchOS 10.4 a macOS 14.4

Apple před malou chvílí vydal další bety svých nových OS a tím tak pokročil v testování čtvrtých majoritních verzí aktuální generace. Řeč je konkrétně o 4. betách iOS 17.4, iPadOS 17.4, tvOS 17.4, watchOS 10.4 a macOS 14.4, které jsou zároveň RC betami, tedy pravděpodobně finálními verzemi beta systémů Pokud vás tedy láká vývojářské testování, můžete se do něj nyní na iPhonech, iPadech a Macích zapojit. Pokud se pak ptáte na novinky, ty jsou v případě iOS a iPadOS vskutku kolosální. Apple totiž v systému přináší suverénně největší změny od představení iOS, přičemž o všech se souhrnně dočtete ve článku níže. Tyto novinky nicméně oznámil Applu už spolu s 1. betou. Co přináší ty dnešní ukáže až čas. Pokud se pak ptáte na to, kdy iOS 17.4 vyjde, vzhledem k tomu, že již příští týden ve středu vejde v Evropské unii v platnost zákon o digitálních trzích, veřejná verze iOS 17.4 vyjde pravděpodobně už v pondělí či úterý.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie