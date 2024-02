Apple je donucen vyvíjet něco, co sám nechtěl a AI šije horkou jehlou

Apple, alespoň tak jak jej znám já, je společnost, která roky něco připravuje bez toho, aniž by někdo tušil, co. Poté to uvede a změní svět. Ať už to byl iPod, iPhone, iPad, AirPods nebo Vision Pro, vždy byl scénář podobný. To nejdůležitější ovšem bylo, že do toho Apple nikdo netlačil. Apple nemusel reagovat a na něco odpovídat a vždy si šel svou vlastní cestou.

Snad vůbec poprvé v novodobé historii máme nyní možnost vidět, jak Apple narychlo skupuje startupy zaměřené na AI a snaží se vytvořit AI a integrovat ji do iOS 18 a dalších systémů jen kvůli tomu, aby nezůstal pozadu. Najednou se začalo mluvit o AI a začíná se pomalu ale jistě zdát, že umělá inteligence je něco, co může navždy změnit svět. Samozřejmě nechme stranou scénáře o tom, že nás ovládnou roboti a tak dále, ale podívejme se na věci jako je možnost tvořit hry, aplikace, webové stránky bez jakékoli znalosti programování. Podívejme se na vylepšování fotografií, videí nebo na dokonalé asistenty, kteří dokáže reagovat na příchozí maily a mnoho dalšího.

Přesně to je to, co se teď ve světě technologií skloňuje nejčastěji a bohužel pro Apple také mnohem více než nějaké AR/VR. Apple tak musel rychle začít reagovat a dostal se do situace, kterou, troufám si říct, za posledních 20 let nezažil. Najednou se okolo něj děje něco, kde by mu mohl setsakramentsky rychle ujet vlak. Pokud by nezareagoval, mohl by dopadnout jako Nokia nebo Microsoft se smartphony. Proto se snaží držet krok, ovšem tím, že vše šije horkou jehlou a dává dohromady něco, na čem nepracoval od začátku sám o sobě z vlastní vůle. Něco, co prostě musí udělat, aniž by to plánoval nebo chtěl.

Uvidíme sami, jak to dopadne a to s největší pravděpdoobností již za čtyři měsíce na WWDC, kdy Apple představí iOS 18 a další systémy, jejichž hlavní novinkou by mělo být právě AI. Ale ne kvůli tomu, že by jej Apple vyvíjel dlouhé roky a chtěl ním změnit svět, ale kvůli tomu, aby mu neujel vlak.