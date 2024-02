Znáte pivní test Steva Jobse?

Vítem proč lidi z HR oddělení automaticky mažou 50 % příchozích mailů? Kdo by chtěl pracovat s lidmi, kteří mají smůlu. Metody na to, jak získat do firmy kvalitní zaměstnance jsou různé a často dost neortodoxní. Steve Jobs měl svou vlastní a nutno podotknout hned na začátek, že v době, kdy Steve Jobs řídil Apple, nepřijímal do něj zaměstnance na běžné pozice, ale lidi, kterými se obklopoval v nejužším kruhu vedení společnosti.

Právě ty si pozval na pohovor a místo aby čekal odpovědi na otázky, které jim kakždé HR oddělení položilo již tisíckrát, vzal je zkrátka na pivo. Jakmile vyšel Steve Jobs s uchazečem o práci z Infinite Loop, zamířili si to uličkami Cupertina krátkou procházkou do hospody, kde sedli na pivo. Během něj se Steve psal na otázky od těch zásadních, jako kdy jste naposledy v životě něco dokázali, až na ty jednoduché, co jste dělali minulé léto. Po dvou pivech se uchazeč rozmluvil zcela jinak než v kanceláři a začal muže číslo 1 v Applu brát tak trochu jako kamaráda a nejen jako šéfa a právě o to Stevovi šlo.

Jobsovým cílem bylo najít při pohovorech takzvané áčkové hráče, tedy ty nejlepší, kterými se chtěl obklopit. „Zjistil jsem, že když máte dostatek áčkových hráčů pohromadě, když tomu věnujete všechnu tu dřinu najít je, pak spolu opravdu rádi pracují a vše šlape jako hodinky,“ uvedl Steve Jobs v jednom z rozhovorů a dodal, že lidé začali rádi pracovat, protože byli obklopeni stejně kvalitními lidmi, což většina z nich do té doby nikdy nezažila.