Nejen klasičtí uživatelé. Takto se Apple chystá zpříjemnit pomocí AI život svým zaměstnancům

Není žádným tajemstvím, že se Apple chystá do iOS 18 a dalších nových verzí svých operačních systémů přidat řadu funkcí založených na umělé inteligenci, které mnohé činnosti zjednoduší. Řeč je například o nejrůznějších rychlých souhrnech textu vygenerovaných z delších dokumentů, jednodušších úpravách fotek a videí, personalizovanějších playlistech a tak podobně. Jak se však nyní zdá, Apple chce zpříjemnit umělou inteligencí životy i svým zaměstnancům.

Zdroje portálu MacRumors pocházející podle všeho přímo z Applu přišly nyní s tím, že kalifornský gigant spustil nedávno pilotní program pro operátory zajišťující poradenství AppleCare, který je založen právě na umělé inteligenci ve stylu ChatGPT. Operátoři mají nyní k dispozici nový nástroj, kterého se ptají na dotazy, jenž jim pokládají uživatelé, přičemž odpovědi tohoto nástroje jsou následně generovány umělou inteligencí z interních informačních databází Applu. Jsou tedy 100% ověřené, správné a zároveň jsou velmi rychle k dispozici. Díky tomu by tak měli být operátoři při pomoci uživatelům rychlejší, celkově by měla být jejich práce snažší a díky jejich novým „znalostem“ získaným skrze interní AI Applu by měli zvládnout vyřešit sami mnohem více problémů.

V současnosti fungují tak, že sice mají určité informační databáze k dispozici, ale hledání v nich je v porovnání s pomocí od AI podstatně složitější a delší. U komplikovanějších úkolů, které by operátoři řešili déle, je pro ně tudíž jednodušší je „převelet“ do vyšších pater Applu, kde se dané problémy snaží řešit zkušenější, proškolenější podpůrné týmy. Právě ty by ale nově nemuseli být skoro potřeba, nenarazí-li tedy uživatel na něco vyloženě pro Apple doposud neznámého.