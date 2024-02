iPhone 16 Pro nabídne fotomodul připomínající holicí strojek

Podle poměrně dobře informovaného leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Majin Bu se v případě iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max skutečně změní fotomodul. Nebude však připomínat fidget spinner, jak se původně uvádělo, ale podle dvou na sobě nezávislých zdrojů tohoto leakera bude spíše podobný hlavě holícího strojku s trojicí čepelí. Tento design hlavy používá u svých strojků například společnost Philips a právě tímto stylem by se měl design fotomodulu iPhone 16 Pro inspirovat.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024