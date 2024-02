HomePod s velkým displejem á la iPad dorazí nejdřív za dva roky

Hybrid iPadu a HomePodu, o kterém se v kuloárech šušká již dlouhé roky, se stále vyvíjí a jak se zdá, od jeho vydání nás dělí v současnosti zhruba dva roky. Vyplývá to alespoň z nových informací reportéra Marka Gurmana, jehož zdroje se řadí dlouhodobě mezi jedny z nejpřesnějších vůbec. Ty nyní přišly konkrétně s tím, že vývoj intenzivně pokračuje s tím, že vydání by mělo proběhnout právě v roce 2025.

Vývoj hybrida HomePodu a iPadu není podle dostupných informací příliš daleko, ba právě naopak. Vše má být zatím v počáteční fázi a proto je jakékoliv bližší předpovídání toho, jak bude novinka vypadat a co vše bude umět předčasné. Má-li však tato novinka sloužit zčásti pro ovládání chytré domácnosti, pak by dávalo smysl, kdyby displej s ní spojený byl relativně velký a tedy i přehledný. Bohužel, Gurman jedním dechem dodává, že pokud se Applu při vývoji nepodaří přijít na ideální formu tohoto zařízení, stále existuje možnost, že bude tento produkt nakonec zcela odpískán a nikdy nedorazí. Bylo by to však relativně překvapivé vzhledem k tomu, že mnohé zdroje hovoří o tom, že právě chytrá domácnost bude pro Apple v budoucnu čím dál důležitější. Zatím ale nepředbíhejme.