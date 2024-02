Recenze reproduktoru JBL Authentics 300: Chytrý elegán širokých možností

Značka JBL si vysloužila velmi dobrou pověst u svých produktů nejen mezi profesionály, ale také na poli domácích audio systémů a sluchátek díky jejich skvělým zvukovým vlastnostem. S Authentics 300 je propojuje s velmi elegantním retro designem a množstvím integrovaných technologií, jako je kromě Bluetooth podpora hlasových asistentů Amazonu i Googlu, k nimž oběma lze přistupovat současně, Wi-Fi konektivita a na ni navázané AirPlay, Alexa Multi-Room Music či Chromecast, přičemž v konektorové výbavě nechybí ethernetový port ani 3,5mm stereo vstup pro připojení jakéhokoli externího zdroje signálu. Provoz ze sítě i skrze zabudovanou baterii společně s funkcemi aplikace JBL One rozšiřuje možnosti využití, zatímco podíl recyklovaných materiálů poukazuje na snahu firmy o zodpovědný a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Obsah balení

Uvnitř krabice s potiskem ze sójového inkoustu jako první narazíte na obálku s dokumentací. O vrstvu níže se již nachází samotný reproduktor a u dna pak malý box, kam výrobce umístil napájecí kabel. Rozbalování tedy mnoho času nezabere a po odstranění ochranných transportních prvků je zařízení prakticky okamžitě připraveno k párování.

Fyzické vlastnosti

Rozměrově Authentics 300 s šířkou 342, výškou 195,6 a hloubkou 180,3 mm nevyvolává dojem mohutnosti, ale není ani nějak nenápadný, tedy snadno se vejde na noční i konferenční stolek, do přihrádky na poličce, ale slušet mu to bude také vedle počítače či na skříňce, kde se stane společníkem vaší chytré televize.

Hmotnost 4,9 kg nijak nebrání přenášení nebo požitku z poslechu třeba na terase, při grilování a podobně, ovšem zároveň dává jasně najevo, že jde o poctivý kus elektroniky, pročež na delší výšlapy nejspíš ideálním řešením nebude. Už při prvním kontaktu, kdy na sebe upozorní relativně mohutné madlo, to člověka vede k závěru, že provedení je precizní a působí dostatečně odolně.

Většina použitých materiálů i barevná kombinace černé a zlaté společně dotvářejí pocit sladěnosti. Mřížka à la 70. léta lemovaná hliníkovým rámečkem podtrhuje retro odkaz produktu, přičemž zabírá téměř celou přední stranu. Po bocích vystupuje mechanismus upevnění zmíněného madla a záda tvoří převážně z 85 % recyklovaný plast s pravidelnými drážkami, přepínačem pro aktivaci či deaktivaci mikrofonu a všemi konektory, jež čítají napájení, USB-C (pro servisní účely), malý stereo jack a již jmenovaný Ethernet. K ovládání je přístup na horní straně a zahrnuje 3 výrazné otočné enkodéry ke kontrole hlasitosti, výšek a basů, z nichž první v sobě integruje též tlačítko play. Další 3 pak plní funkci vypínače, prostředku spojení přes Bluetooth a poslední se symbolem srdíčka JBL označované „Moment“ vyvolá v aplikaci předvolený obsah a nastavení. Otočné ovladače šikovně indikují prováděné změny a kroužek okolo se rozsvítí na odpovídající úrovni. Doplňuje je led proužek ve spodní části panelu informující o úrovni nabití baterie a kontrolka stavu umístěná nad Bluetooth. Pozvednete-li Authentics 300 a pohlédnete dospod, objeví se před vámi subwoofer oválného tvaru, který výrazně umocňuje reprodukci nižších frekvencí.

Ovládání

Jednotlivé prvky, kterých není nikterak mnoho, plní očekávané funkce, vypínač však zároveň slouží k restartování, pakliže zařízení z nějakého důvodu neodpovídá a vy jej podržíte na více než 10 sekund. Tlačítko Play umožňuje přeskočit na následující skladbu dvojitým stisknutím, zatímco trojité vás přesune o track zpět. V případě, že budete chtít obnovit tovární nastavení, postačí k tomu 10 sekund současného užití Play a Moment.

Velmi komfortně lze řídit většinu funkcí Authentics 300 pomocí aplikace JBL One dostupné pro uživatele iPhonů i telefonů se systémem Android, která kromě informací o stavu nabití, připojení a aktuálním přehrávaném obsahu, umožňuje přizpůsobení ekvalizace, ale také třeba přejmenování produktu, propojení hlasového ovládání pomocí Asistenta Google a Amazon Alexa, přičemž opomenout nelze také nabídku streamovacích služeb typu Spotify nebo Tidal. Volba Moment, o které již byla řeč, dovoluje přednastavit si kombinaci seznamu skladeb nebo vybrané stanice s optimálním nastavením, pročež se tyto spustí v jediném kroku, včetně hlasitosti.

Klíčové technické údaje

JBL Authentics 300 obdaří svého majitele štědrými 100 W výkonu, kterého dosahuje prostřednictvím dvou 25mm tweeterů, dvojice širokopásmových reproduktorů o velikosti 5,25″ a pasivního 6,5″ basového zářiče vespod. Udávaný frekvenční rozsah je 45 Hz až 20 kHz (-6 dB). V případě provozu bez přístupu k elektrické zásuvce se můžete spolehnout na 4 800mAh baterii, která na jedno nabití poskytuje až 8 hodin playbacku. Opětovnému dosažení maximální úrovně nabití je podle výrobce třeba věnovat 3,5 hodiny. Pokud jde o bezdrátovou komunikaci je k dispozici Bluetooth verze 5.3 s profily A2DP 1.3.2 a AVRCP 1.5 společně s podporou Wi-Fi v pásmu 2,4 i 5 GHz. Skrze vestavěný mikrofon se zařízení dokáže automaticky zkalibrovat a přizpůsobit se tak okolnímu prostředí pro dosažení optimálního podání, bez ohledu na to, kam jej umístíte. Zatoužíte-li po stereu, nic nebrání párování dvou kusů a dosažení prostorově bohatého prožitku.

Osobní dojmy a hodnocení

Musím říct, že po zkušenostech s různými produkty JBL, jak v oblasti profi ozvučení, tak domácího audia, jsem tak nějak počítal s tím, že projev JBL Authentics 300 bude nadprůměrný. A v tom rozhodně nezklamal, ovšem příjemně na mne zapůsobila především skutečnost, že se zde výrobci podařilo do designově osobitého a nikterak rozměrného balení zakomponovat opravdu velký zvuk, který nepostrádá detaily a s přihlédnutím na rozměry je frekvenčně bohatý. Přes svůj retro odkaz, není-li vaše domácnost striktně moderně pojatá, zapadne snadno téměř do každého interiéru.

Za využití tónového generátoru jsem se dočkal slyšitelné odezvy již při 35 Hz, přičemž v horní části spektra jsem nabyl téhož dojmu zhruba k hranici 18 400 Hz. Pokud jde o stabilitu Bluetooth spojení, tak to drželo bez přerušení přes patro rodinného domu a množství překážek. V otevřeném prostoru to platilo dokonce do vzdálenosti 39 m, takže když na zahradě někam poodejdete, k přerušení s největší pravděpodobností nedojde. Při testování rychlosti dobíjení se úroveň baterie zvedla za hodinu z 8 % na 47 % a k maximu dospěla za dvě hodiny a třináct minut.

Přestože se nejedná o zrovna nejvýznamnější funkci, věnoval jsem pozornost také nastavení Moment a v aplikaci pod tuto volbu zařadil Blues Radio z TuneIn při polovičním vybuzení. Kdykoli mne tedy přepadla nálada na ochutnávku tohoto žánru, mohl jsem si jej užít stisknutím jediného tlačítka.

Reproduktor má díky nožičkám sice relativně velký odstup od povrchu, na kterém je umístěn, přesto je dobré dát si pozor, zda například na stole, kam jej chcete postavit, nezůstal nedopatřením nějaký předmět, jež by teoreticky mohl způsobit poškození subwooferu. Možná to byl záměr, ale kdybych mohl na reproduktoru něco změnit, byl by to plast tvořící jeho zadní část, která u mne poněkud narušila pocit z produktu vyšší kategorie, který jinak Authentics 300 vyvolává, ovšem většinu času člověku není na očích, takže to nijak neruší. Naopak oceňuji schopnosti kalibrace, jejichž přičiněním byl výsledný zvuk podobně konzistentní i v akusticky naprosto nevyhovujících podmínkách.

Cena

Aktuální cenovka 10 990 Kč rozhodně odpovídá kvalitě, kterou JBL Authentics 300 nabízí. Je to stylové zařízení, které vám poskytne nadprůměrný zvukový zážitek, a to bez ohledu na to, zda se usídlí napevno v obýváku či ložnici, nebo si s ním vychutnáte úžasné chvíle nad šálkem kávy na čerstvém vzduchu pod pergolou.

