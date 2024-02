Recenze BMAX MaxPad i11 Plus 4G: Cenově dostupný a svižný tablet pro každého

Po delší době se mi jako věrnému Apple uživateli dostal do ruky 10,4″ tablet s Androidem 13 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 4G a musím říct, že zejména s ohledem na svou dostupnost ve mne zanechal pozitivní dojem. Je přesní tím zařízením, které si možná raději než svůj iPad Pro vezmete na výlet nebo jej využijete jako zpěvník u ohně s kytarou, zároveň však na něm bez potíží zpracujete prezentaci v PowerPointu, uspořádáte úkoly, překvapivě slušně dokáže vyfotit okolní přírodu i poskytnout dávku zábavy při hraní her či sledování Netflixu.

Obsah balení a fyzické vlastnosti

Uvnitř krabice se nachází kromě tabletu samotného vše potřebné, konkrétně kabel USB-A na USB-C, nabíječka, dokumentace a jehla pro vysunutí slotu pro Nano SIM i Micro SD kartu. Fyzickými proporcemi 247 mm do šířky, 157 mm na výšku a 8,3 mm do hloubky s hmotností 433 g je to tablet tak akorát do ruky.

Fotogalerie BMAX MaxPad i11 Plus 4G box front table BMAX MaxPad i11 Plus 4G box back table BMAX MaxPad i11 Plus 4G box side table BMAX MaxPad i11 Plus 4G box front hands BMAX MaxPad i11 Plus 4G box open 0 BMAX MaxPad i11 Plus 4G box open 1 BMAX MaxPad i11 Plus 4G box open 2 BMAX MaxPad i11 Plus 4G box open 3 BMAX MaxPad i11 Plus 4G DC in hand 2 BMAX MaxPad i11 Plus 4G USB-C-A cable hand BMAX MaxPad i11 Plus 4G sim tray tool BMAX MaxPad i11 Plus 4G manual Vstoupit do galerie

10,4″ obrazovku lemuje 1cm černý rámeček, do nějž je zapuštěn selfie fotoaparát. Ovládání i konektory jsou umístěny na levé straně (na šířku), což zahrnuje nejníže USB-C, dále vypínač, vedle kterého narazíte na drážku, s jejíž pomocí v případě jakýchkoli potíží vynutíte restart, následují tlačítka se symboly „+“ a „-“ ke kontrole nad hlasitostí a na závěr klasické řešení mikrofonního vstupu a zvukového výstupu na 3,5mm TRRS. Nahoře lze přistupovat k již zmíněnému slotu pro Nano SIM a SD, zatímco je vespod integrován mikrofon a to vše doplňuje dvojice reproduktorů po stranách. Záda tvoří efektní kovový rám v modro-šedém provedení s hlavním fotoaparátem a ikonami reprezentujícími rozmístění výše uvedených prvků.

Fotogalerie #2 BMAX MaxPad i11 Plus 4G remove protect shield BMAX MaxPad i11 Plus 4G remove protect shield back BMAX MaxPad i11 Plus 4G sim tray open BMAX MaxPad i11 Plus 4G sim tray - SD open 2 Vstoupit do galerie

Klíčové technické údaje

Srdcem MaxPadu i11 Plus (new) je osmijádrový UNISOC T606 vyrobený TSMC se dvěma výkonnými jádry ARM Cortex A75 a šesti energeticky úspornými ARM Cortex A55 v obou případech s frekvencí až 1,6 GHz. Grafický potenciál zprostředkovává GPU ARM Mali G57 MP1 na frekvenci 650 MHz a o zpracování zachyceného obrazu se stará tříjádrový ISP. Hladký chod zajišťuje 8 GB RAM ve spojení s poměrně štědrým 256GB úložištěm, což je pro většinu běžných situací a provoz bezpočtu aplikací naprosto dostačující, přičemž lze kapacitu rozšířit vložením Micro SD. IPS displej má velikost 10,4″ a rozlišení 2000 x 1200 px. Energii poskytuje tabletu 7500mAh baterie s podporou 18W nabíjení, jejíž kapacita postačí až pro 6 hodin souvislého přehrávání videa v rozlišení 1080p a až 90 hodin přehrávání lokálně uloženého audia.

Jak napovídá název, počítat zde můžeme s podporou 4G, ale také Wi-Fi 2,4 i 5 GHz a standardem Bluetooth 5.0. Port USB-C nabízí rychlost odpovídající typu 2.0. a ve slotu lze kombinovat buď dvojici Nano SIM nebo druhou z nich nahradit paměťovou kartou. Fotografická výbava čítá přední 5Mpx aparát se záznamem videa v rozlišení 720p a zadní, který se může pochlubit 13 Mpx a dovolí vám natáčet ve Full HD. Vše běží na Androidu 13, s nímž tablet pracuje bez potíží, zadrhávání nebo jakéhokoli výraznějšího zpoždění reakcí.

Fotogalerie #3 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 1 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 2 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 3 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 7 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 8 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen 9 Vstoupit do galerie

Osobní zkušenosti a hodnocení

BMAX MaxPad i11 Plus (new) na mne zapůsobil přesně tím dojmem nastíněným úvodem, tedy jako hbité a lehké zařízení, které si nejspíš nepořídíte coby hlavní stroj domácnosti, ale děti si na něm pohotově zpracují prezentaci do školy, na chatě si na něm projdete nejnovější zprávy nebo pustíte film v posteli a snadno se vám stane společníkem na cestách a výletech do přírody, zatímco svůj MacBook Pro necháte v bezpečí domova. Displej neláme rekordy a na přímém slunci může být čitelnost trochu obtížnější, ale podání barev i kontrast jsou pro většinu situací vyhovující.

Na tabletu jsem si vyzkoušel práci ve Wordu i PowerPointu bez jakýchkoli obtíží, zahrál si GTA Liberty City Stories, naladil svou kytaru s aplikací BOSS Tuner a vyrazil do nedalekého lesa podrobit testování fotografické schopnosti, kdy se mi podařilo s přední kamerou dosáhnout na zařízení této cenové hladiny z mého pohledu obstojných snímků, jak demonstruje následující galerie.

Fotogalerie #4 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo1 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo2 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo3 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo4 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo5 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo6 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo7 BMAX MaxPad i11 Plus (new) 13Mpx camera photo8 Vstoupit do galerie

Velmi dobrý dojem ve mne vyvolal také prostorový zvuk, který sice frekvenčně není nějak výrazně bohatý, ale působí opravdu velmi široce, což je příjemné zejména při streamování filmů a seriálů, ale též poslechu audioknih nebo podcastů. Pouze vzhledem k umístění reproduktorů ve spodní části, kam má člověk tendenci dávat ruce (ruku), je vhodnější MaxPad i11 Plus otočit, abyste si je tak „neucpávali“.

Pozitivně hodnotím také výdrž baterie, neboť bylo kupodivu docela obtížné docílit ve snaze dobrat se později k reálnému chování při nabíjení úplného vybití, přestože jsem přehrával videa na YouTube, poslouchal Spotify a měl spuštěno množství aplikací, k nimž jsem průběžně přistupoval. Z nulového stavu dosáhl tablet s přiloženou 10W nabíječkou plné kapacity za necelé 3 hodiny, když jsem jej zahájil v 11:00 a v 13:56 bylo nabíjení kompletní.

Fotogalerie #5 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 5 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 6 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 3 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 2 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 1 BMAX MaxPad i11 Plus (new) screen app 4 Vstoupit do galerie

S hmotností, která je ještě o něco nižší než u iPadu 10. generace, s nímž občas pracuji, je používání pohodlné a konstrukce zpracování rozhodně nevytváří pocit křehkosti. Popravdě jsem byl připraven na trochu pomalejší reakce, ale v praxi mne i tato stránka příjemně překvapila a dotyková odezva, přecházení mezi aplikacemi i rychlost spouštění byly plynulé.

Cena

Tablet u nás nepříliš známého výrobce BMAX s označením MaxPad i11 Plus (new) 4G lze aktuálně pořídit za nečekaných 3 686 Kč, což podtrhuje jeho přednosti, jako je výdrž baterie a bezproblémový provoz, i zmíněnou skutečnost, že narozdíl od zařízení za desítky tisíc jej bez větších obav svěříte do rukou dětem nebo přibalíte do batohu na výšlap, přičemž s ním získáte veškeré výhody přenosného a poměrně odolného stroje, za opravdu dostupnou cenu.

Tablet BMAX MaxPad i11 Plus můžete zakoupit zde