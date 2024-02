Poznáte vůbec, co je na fotografii? Vyzkoušeli jsme 100× zoom Galaxy S24 Ultra

Samsung se už dlouhou dobu chlubí tím, jak jeho vrcholné modely Galaxy S Ultra nabízejí 100× přiblížení. V marketingu na to společnost šla skrze focení Měsíce a ano, jde to, i když je otázkou, k čemu vám taková fotka bude. Poznáte ale vůbec, co je na fotkách, které jsou na 100x přiblížení pořízeny, zachyceno?

Měsíc není pro AI fotoaparátu těžké poznat. S mírnou nadsázkou jde říci, že je to světlá koule na černém pozadí, která se nepodobá ničemu jinému běžně viděnému. A i když je každá taková fotografie specifická vzhledem k času a době, kdy je pořízena, je silně upravována umělou inteligencí proto, aby vypadala k světu. To však neplatí o běžných scénách, které jednoduše dokládají to, jak je takový digitální zoom na nic. Je přitom jedno, jestli použijete 100x přiblížení u Galaxy S21 Ultra nebo u aktuální Galaxy S24 Ultra. Výsledek je většinou stejně mizerný.

Je tomu samozřejmě proto, že se jedná o extrémní ořez a toto přiblížení je digitální, kdy je výsledek přepočítáván na plné rozlišení. O nekvalitě výsledku svědčí i to, jak málo je fotografie datové náročná. Obvykle se pohybuje kolem 700 kB ve formátu JPG, i když má velikost 4 000 x 3 000 pixelů. Schválně jestli v galerii níže poznáte, co je na fotografiích obsaženo.

Za dobu testování Galaxy S24 Ultra jsem jednoduše nenarazil na případ, kdy bych podobné přiblížení v praxi jakkoli využil. Samozřejmě jsem zkusil vyfotit i Měsíc, ale důvod k tomu byl jen ten zjistit, jestli se výsledek za ty roky nějak zlepšil. Subjektivně je to pořád stejné. I když tady 100x zoom Samsungu kritizuji, on za moc nestojí ani ten 25x iPhonu 15 Pro Max. V každém ohledu prostě platí, pokud to jde, digitálu se vyhněte.

V galerii níže najdete porovnání mezi 10x (rádoby) optickým a 100x digitálním přiblížení u Galaxy S24 Ultra, abyste tedy rozklíčovali, co jste v první galerii nepoznali. Samsung u své nejvybavenější novinky vsadil také na 5x optické přiblížení, jako Apple u jeho iPhonu 15 pro Max, kdy jej „dowgradoval“ z přiblížení 10x. Protože je ale senzor 50MPx, pořád i to 10x přiblížení vede jako optické, kdy si k tomu ale dopomáhá množstvím softwarových kliček. Je však pravda, že ten 10x zoom zas tak blbě nevypadá a jistě by se nám u iPhonů také líbil. Ještě se hodí dodat, že Ultry mají i 3x teleobjektiv.