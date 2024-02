První ohebný produkt od Applu nebude iPhone!

Ohebné mobily či tablety jsou sice na trhu již pěkných pár let, Apple se však vstupu do této řeky stále pro leckoho překvapivě brání. V posledních týdnech však čím dál tím častěji slýcháme, že práce na ohebných produktech v jeho dílnách přeci jen probíhají s tím, že výsledky by měl svět spatřit už v nejbližších letech. A jak nyní tvrdí zdroje portálu DigiTimes pocházející z dodavatelského řetězce Applu, o ohebný iPhone se v prvním kole jednat nemá.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že Apple na vývoji ohebného produktu pracuje již více než 5 let. Ve vývoji má být hned několik zařízení, přičemž v první fázi chce Apple přijít rovnou s něčím větším, tedy iPadem či MacBookem. Hlavním úskalím vývoje pak má být kvalita displeje, se kterou Apple stále není příliš spokojen, což je možná i důvod, proč s ohebným zařízením zatím nepřišel. Jakmile však jeho dodavatelé přijdou s displeji odpovídající kvality, mohlo by dokončení produktu nabrat velmi rychlý spád, jelikož ostatní klíčové věci pro něj by již měly být hotové.

Poměrně zajímavé je pak to, že měl dle DigiTimes Apple nedávno ve svých řadách provést malé zemětřesení a inženýry, kteří doposud pracovali na Vision Pro, částečně převelet právě na vývoj ohebných iPadů, Maců a iPhonů. To proto, že mají být schopni své zkušenosti z vývoje zbrusu nového produktu využít zde – tedy taktéž při vývoji produktu, který Apple zatím ve své nabídce nemá. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne a kdy se prvních skládaček z dílny kalifornského giganta dočkáme.