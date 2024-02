Apple zmrazil vývoj ohebného iPhonu! Známe důvod

Práce na ohebném iPhonu se zasekly, tedy alespoň podle čerstvých informací pocházejících z Číny. Tamní blogger, jehož zdroje se již několikrát ukázaly jako velmi přesné, totiž nyní přišly s tím, že Apple zmrazil vývoj ohebného iPhonu kvůli problémům s jeho vývojem – konkrétně pak displeji, které nesplňují jeho přísné požadavky ohledně kvality.

Podle dostupných informací měl Apple testovat prototypy ohebných iPhonů konkrétně s displeji z dílny Samsungu, který má právě s touto technologií zřejmě nejbohatší zkušenosti mezi výrobci. Jak se však zdá, Apple si nadiktoval u displejů takové specifikace, že ani Samsung je nedokázal vyvinout v požadované kvalitě, a panely se tak po nějaké době interního testování zaměstnanci Applu začaly rozbíjet. Samsung pak neměl být údajně schopen tyto problémy s displeji vyřešit natolik dobře, aby mohl vývoj bez problému pokračovat, kvůli čemuž následně Apple celý projekt zmrazil a zřejmě bude s jeho obnovením čekat do chvíle, než se Samsungu či jinému dodavateli podaří přijít s displejem, který už bude kvalitou a spolehlivostí jeho standardů dosahovat.

Je nicméně velkou otázkou, jak moc či naopak málo se nynější stopka vývoje podepíše na termínu vydání této novinky. Nedávno totiž prolétly světem informace o tom, že by rád Apple své první „skládačky“ světu ukázal v roce 2026, nicméně to jen v případě, že s nimi bude 100% spokojen po všech směrech. Právě problémy s vývojem by tak mohly v krajním případě vést k tomu, že bude celý projekt nakonec odpískán a iPhony v jiné verzi než té „pevné“, kterou známe z nynějška, nedorazí.