Miele Mobile konečně přináší podporu statistik jednotlivých spotřebičů

Miele je mojí srdeční záležitostí stejně jako Apple a proto u nás doma nenajdete v podstatě nic jiného, co se spotřebičů týká. Když už má pračka tepelné čerpadlo, celkem mě zajímalo, jak na tom je se skutečnou spotřebou. Aplikace Miele Mobile konečně po několika letech zprovoznila funkci statistika, ve které vidíte u svých spotřebičů informace o cyklech, spotřebě vody, energie a také mnoho dalších informací.

Pokud tedy máte spotřebič Miele s funkcí Miele Mobile Connect, stačí jej připojit ke svému telefonu, zvolit konkrétní spotřebič a u něj se pak můžete podívat na to, jak je na tom statistika používání vašeho přístroje. Okamžitě tak vidíte, kolik za týden, měsíc a rok spotřebujete vody a elektrické energie. Vidíte také spotřebu u jednotlivých režimů, jak často využíváte, který režim a tak dále. Je neuvěřitelné, že přidání statistiky Miele trvalo řadu let, ovšem konečně je to zde a máte tak nad vším detailní přehled.