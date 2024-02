V App Storu řádila další podvodná aplikace pro kryptoměny

Společnost Apple opakovaně hájila uzavřenost svého App Storu argumentem, že díky stoprocentní kontrole nad aplikacemi nemůže dojít k tomu, že by se v nabídce jejího online obchodu objevil podvodný nebo škodlivý software. Nedávné události ale svědčí spíše o opaku.

Společnost Apple je opět obviňována ze schválení podvodné aplikace ve svém obchodě iOS App Store. Tentokrát vývojáři kryptopeněženky Rabby Wallet varují své uživatele před falešnou verzí své aplikace, která je k dispozici pro uživatele iPhonů a iPadů. Vývojáři Rabby Wallet na svém profilu na síti X uvedli, že v App Storu je k dispozici podvodná aplikace, která používá název a identitu platformy.

🚨 A FAKE iOS app has resurfaced. Please note that our iOS app is still under review.

Identify the real app by Developer: DeBank (Android) & DeBank Global Pte. Ltd. (iOS).

For secure downloads, ONLY use our official website: https://t.co/FZmFjG2o5X https://t.co/OX9HxHo354

— Rabby Wallet (@Rabby_io) February 16, 2024